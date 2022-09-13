https://ria.ru/20220913/arest-1816460692.html

Суд арестовал москвича, грозившего сбросить младенца с 13-го этажа

Суд арестовал москвича, грозившего сбросить младенца с 13-го этажа - РИА Новости, 13.09.2022

Суд арестовал москвича, грозившего сбросить младенца с 13-го этажа

Перовский суд Москвы арестовал отца, в наркотическом угаре грозившего сбросить младенца с 13-го этажа, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:33

2022-09-13T13:33

2022-09-13T13:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал отца, в наркотическом угаре грозившего сбросить младенца с 13-го этажа, сообщает столичная прокуратура."Суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года", - говорится в релизе.Котелевскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).Кроме того, в рамках расследования на предмет статьи УК РФ "Халатность" будет оценена работа чиновников органов опеки.По данным следствия, 12 сентября Павел Котелевский перевесил годовалую дочь через перила балкона 13-го этажа и начал кричать, что вот-вот ее сбросит. Ребенка спасли подоспевшие сотрудники полиции, а дебошира задержали. На допросе он сообщил, что употребляет наркотики и в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Мать ребенка объяснила поступок мужа "белой горячкой". Суд арестовал Котелевского на два месяца.

https://ria.ru/20220831/poboi-1813464915.html

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происшествия, москва