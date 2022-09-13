https://ria.ru/20220913/aes-1816531037.html

Финнская Fingrid назвала задержку запуска АЭС в Швеции плохой новостью

Финнская Fingrid назвала задержку запуска АЭС в Швеции плохой новостью - РИА Новости, 13.09.2022

Финнская Fingrid назвала задержку запуска АЭС в Швеции плохой новостью

Задержка запуска четвертого реактора АЭС Рингхальс в Швеции - плохая новость для Финляндии накануне зимы, считает генеральный директор финской электросетевой... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:32

2022-09-13T16:32

2022-09-13T16:35

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Задержка запуска четвертого реактора АЭС Рингхальс в Швеции - плохая новость для Финляндии накануне зимы, считает генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.Во вторник владелец шведской АЭС, компания Vattenfall, сообщила, что четвертый реактор АЭС Рингхальс не будет запущен, как планировалось, в конце ноября, его запуск планируется на январь. АЭС Рингхальс — крупнейшая атомная электростанция Швеции, состоит из четырёх реакторов. Расположена на полуострове Варо, в 60 километрах к югу от Гётеборга."Швеция играет большую роль на скандинавском рынке электроэнергии. Технические проблемы на Рингхальс - плохая новость для нас", - отметил Руусунен газете Helsingin Sanomat. По его словам, импорт шведской электроэнергии особенно важен в Финляндии во время зимних холодов, когда ветрогенерация электричества падает.Руусунен отметил, что пока не видит признаков экономии электроэнергии в стране. "Я ожидаю, что результаты появятся. Потребление все еще находится на низком уровне, и я считаю, что в кампании (по экономии электричества – ред.) будут участвовать как домашние хозяйства, так и промышленность", - считает он.Вопрос о состоянии электрогенерирующих мощностей в Финляндии стал актуален на фоне отказа от импорта электричества из России ввиду специальной военной операции на Украине. Благополучное прохождение зимы в Финляндии во многом зависит от запуска АЭС "Олкилуото-3", которая работает в испытательном режиме на уровне около 70% мощности. Полноценный запуск АЭС "Олкилуото-3" ожидается в декабре.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, швеция, гетеборг