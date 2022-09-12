https://ria.ru/20220912/zaytsev-1815405516.html

Биография Юрия Зайцева

Биография Юрия Зайцева - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Юрия Зайцева

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:32

2022-09-12T08:32

2022-09-12T08:33

справки

политика

юрий зайцев (политик)

республика калмыкия

московская область (подмосковье)

монино

мрск северного кавказа

единый день голосования в россии

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Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Ниже приводится биографическая справка.Юрий Викторович Зайцев родился 16 декабря 1970 года в Монино Московской области.В 1996 году окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (Военный Краснознаменный институт МО СССР) по специальности "Иностранный язык" с квалификацией "Переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области". В 2003-2004 годах прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете по направлению "Экономика и управление на предприятии".В 2018 году прошел обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС ("Школа губернаторов").Кандидат экономических наук (2011). С 1996 года по 2013 год занимал руководящие должности в структурах металлургического комплекса Российской Федерации.С февраля по август 2014 года был советником, первым заместителем генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа".С августа 2014 года по март 2019 года являлся генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа".С апреля 2019 года по май 2022 года был председателем правительства Республики Калмыкия.10 мая 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. В июне Зайцев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона в сентябре 2022 года, он – самовыдвиженец. Член Государственного совета РФ. Награжден орденом "За заслуги" (2015), Благодарностью президента Российской Федерации (2018), Почетными грамотами Карачаево-Черкесской Республики (2015) и Кабардино-Балкарской Республики (2015), Республики Калмыкия (2020), Благодарностью Главы Республики Калмыкия (2019) и др.Свободно владеет итальянским и французским языками.Женат, воспитывает сына.Сумма декларированного дохода за 2021 год составляет 1,5 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика калмыкия

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, юрий зайцев (политик), республика калмыкия, московская область (подмосковье), монино, мрск северного кавказа, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022