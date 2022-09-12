https://ria.ru/20220912/zaes-1816349070.html

МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022

МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:00

2022-09-12T22:00

2022-09-12T22:44

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магатэ

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в мире

энергодар

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ВЕНА, 12 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.Как уточнили в организации, это позволяет оператору оставлять одну линию в резерве. Вторая будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других защитных функций во время остановки.Еще одним важным шагом стало то, что отключенный накануне реакторный блок перевели в режим холодной остановки, в котором находятся пять остальных реакторов на станции. Данное событие важно для ядерной безопасности в районе ЗАЭС, так как реакторам в состоянии холодной остановки нужно меньше энергии для охлаждения, подчеркнули в МАГАТЭ.Несмотря на это, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной. По его словам, есть "срочная необходимость" в создании защитной зоны вокруг АЭС, стартовые консультации со сторонами уже начались.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20220911/zaes-1816021012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, запорожская аэс, украина, рафаэль гросси, в мире, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины