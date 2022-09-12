22:00 12.09.2022 (обновлено: 22:44 12.09.2022)
МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило, что вторую резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС восстановили
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 12 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.
Как уточнили в организации, это позволяет оператору оставлять одну линию в резерве. Вторая будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других защитных функций во время остановки.
Еще одним важным шагом стало то, что отключенный накануне реакторный блок перевели в режим холодной остановки, в котором находятся пять остальных реакторов на станции. Данное событие важно для ядерной безопасности в районе ЗАЭС, так как реакторам в состоянии холодной остановки нужно меньше энергии для охлаждения, подчеркнули в МАГАТЭ.
Несмотря на это, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной. По его словам, есть "срочная необходимость" в создании защитной зоны вокруг АЭС, стартовые консультации со сторонами уже начались.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.