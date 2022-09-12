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МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/zaes-1816349070.html
МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:00
2022-09-12T22:44
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
украина
рафаэль гросси
в мире
энергодар
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ВЕНА, 12 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.Как уточнили в организации, это позволяет оператору оставлять одну линию в резерве. Вторая будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других защитных функций во время остановки.Еще одним важным шагом стало то, что отключенный накануне реакторный блок перевели в режим холодной остановки, в котором находятся пять остальных реакторов на станции. Данное событие важно для ядерной безопасности в районе ЗАЭС, так как реакторам в состоянии холодной остановки нужно меньше энергии для охлаждения, подчеркнули в МАГАТЭ.Несмотря на это, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной. По его словам, есть "срочная необходимость" в создании защитной зоны вокруг АЭС, стартовые консультации со сторонами уже начались.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
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магатэ, запорожская аэс, украина, рафаэль гросси, в мире, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Вооруженные силы Украины
22:00 12.09.2022 (обновлено: 22:44 12.09.2022)
 
МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило, что вторую резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 12 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.
Как уточнили в организации, это позволяет оператору оставлять одну линию в резерве. Вторая будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других защитных функций во время остановки.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Еще одним важным шагом стало то, что отключенный накануне реакторный блок перевели в режим холодной остановки, в котором находятся пять остальных реакторов на станции. Данное событие важно для ядерной безопасности в районе ЗАЭС, так как реакторам в состоянии холодной остановки нужно меньше энергии для охлаждения, подчеркнули в МАГАТЭ.
Несмотря на это, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной. По его словам, есть "срочная необходимость" в создании защитной зоны вокруг АЭС, стартовые консультации со сторонами уже начались.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаРафаэль ГроссиВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
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