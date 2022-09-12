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Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/zaes-1816210227.html
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:30
2022-09-12T15:04
специальная военная операция на украине
магатэ
в мире
рафаэль гросси
украина
россия
запорожская область
запорожская аэс
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ глава организации Рафаэль Гросси."Я считаю, мы должны идти по простому пути. Поэтому мы выступили с предложениями, которое мы считаем реалистичным. Нам нужно соглашение... между Украиной и Россией", - заявил Гросси, отвечая на вопрос прессы о возможном формате создания данной защитной зоны.Глава агентства добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте. По словам Гросси, со стороны Москвы и Киева есть "сигналы об интересе" в заключении подобного соглашения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, украина, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:30 12.09.2022 (обновлено: 15:04 12.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ глава организации Рафаэль Гросси.
"Я считаю, мы должны идти по простому пути. Поэтому мы выступили с предложениями, которое мы считаем реалистичным. Нам нужно соглашение... между Украиной и Россией", - заявил Гросси, отвечая на вопрос прессы о возможном формате создания данной защитной зоны.
Глава агентства добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте. По словам Гросси, со стороны Москвы и Киева есть "сигналы об интересе" в заключении подобного соглашения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиУкраинаРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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