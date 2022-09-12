14:30 12.09.2022 (обновлено: 15:04 12.09.2022)
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ глава организации Рафаэль Гросси.
"Я считаю, мы должны идти по простому пути. Поэтому мы выступили с предложениями, которое мы считаем реалистичным. Нам нужно соглашение... между Украиной и Россией", - заявил Гросси, отвечая на вопрос прессы о возможном формате создания данной защитной зоны.
Глава агентства добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте. По словам Гросси, со стороны Москвы и Киева есть "сигналы об интересе" в заключении подобного соглашения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.