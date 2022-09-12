https://ria.ru/20220912/zaes-1816210227.html

Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022

Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:30

2022-09-12T14:30

2022-09-12T15:04

специальная военная операция на украине

магатэ

в мире

рафаэль гросси

украина

россия

запорожская область

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ глава организации Рафаэль Гросси."Я считаю, мы должны идти по простому пути. Поэтому мы выступили с предложениями, которое мы считаем реалистичным. Нам нужно соглашение... между Украиной и Россией", - заявил Гросси, отвечая на вопрос прессы о возможном формате создания данной защитной зоны.Глава агентства добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте. По словам Гросси, со стороны Москвы и Киева есть "сигналы об интересе" в заключении подобного соглашения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, в мире, рафаэль гросси, украина, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр