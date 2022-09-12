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Явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99 процента
Явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99 процента - РИА Новости, 12.09.2022
Явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99 процента
Единый день голосования в Марий Эл прошел в штатном режиме, явка составила 31,99%, сообщила журналистам председатель центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:05
2022-09-12T03:05
2022-09-12T03:05
политика
цик рф
единый день голосования — 2022
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Единый день голосования в Марий Эл прошел в штатном режиме, явка составила 31,99%, сообщила журналистам председатель центральной избирательной комиссии республики Ирина Татаринова.Ранее со ссылкой на данные, которые транслируются на сайте ЦИК РФ, сообщалось, что врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,93% голосов, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 5,86%, Валентина Злобина ("Партия пенсионеров") – 2,30%.Она отметила, что нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в Марий Эл допущено не было."В Единый день голосования в ЦИК Марий Эл на выборах Главы Республики Марий Эл поступило 9 жалоб: 1 жалоба на агитацию кандидата, 8 жалоб — на действия избирательных комиссий. Все 9 жалоб поступили от одного заявителя. Среди них жалоба на нарушение графика работы ТИК, она признана обоснованной. В 5 жалобах установлено злоупотребление правом заявителем. 4 жалобы — не обоснованы", - сообщили журналистам в ЦИК региона.Заседание ЦИК Марий Эл, на котором рассмотрят результаты выборов главы республики, состоится 14 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, единый день голосования — 2022, республика марий эл
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Республика Марий Эл
Явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99 процента
Председатель ЦИК Марий Эл Татаринова: явка на выборах главы республики составила 31,99%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Единый день голосования в Марий Эл прошел в штатном режиме, явка составила 31,99%, сообщила журналистам председатель центральной избирательной комиссии республики Ирина Татаринова.
Ранее со ссылкой на данные, которые транслируются на сайте ЦИК РФ
, сообщалось, что врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,93% голосов, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 5,86%, Валентина Злобина ("Партия пенсионеров") – 2,30%.
"По данным на 2 часа 12 сентября, явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99% (164 тысячи 483 человек). День голосования в Республике Марий Эл прошел в штатном режиме при самом высоком уважении конституционных прав избирателей", - заявила Татаринова, подводя предварительные итоги выборов.
Она отметила, что нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в Марий Эл допущено не было.
"В Единый день голосования в ЦИК Марий Эл на выборах Главы Республики Марий Эл поступило 9 жалоб: 1 жалоба на агитацию кандидата, 8 жалоб — на действия избирательных комиссий. Все 9 жалоб поступили от одного заявителя. Среди них жалоба на нарушение графика работы ТИК, она признана обоснованной. В 5 жалобах установлено злоупотребление правом заявителем. 4 жалобы — не обоснованы", - сообщили журналистам в ЦИК региона.
Заседание ЦИК Марий Эл, на котором рассмотрят результаты выборов главы республики, состоится 14 сентября.