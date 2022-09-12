https://ria.ru/20220912/vybrosy-1816197200.html

WSJ назвала истинного виновника энергетического кризиса в Европе

WSJ назвала истинного виновника энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 12.09.2022

WSJ назвала истинного виновника энергетического кризиса в Европе

Европа готовится к беспрецедентному энергетическому кризису этой зимой, в чем, как говорят европейские политики, виновата Россия. Однако, как заявили редакторы... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:05

2022-09-12T14:05

2022-09-12T16:27

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европа готовится к беспрецедентному энергетическому кризису этой зимой, в чем, как говорят европейские политики, виновата Россия. Однако, как заявили редакторы американской газеты The Wall Street Journal, они не хотят, чтобы европейцы знали, как их собственная политика в области изменения климата на деле усугубила ситуацию.По изначальной задумке, после установки количества квот на выброс CO2 государством европейские компании, имеющие больше выбросов, могут покупать необходимые им сертификаты у тех предприятий, которые свои выбросы сократили. Если спрос превышает предложение, рост цен на квоты, по идее, должен стимулировать инвестиции в зеленую энергетику с целью уменьшения эмиссий. Однако, по мнению издания, нынешняя система торговли квотами на выбросы CO2, введенная еще в 2005 году, не была готова к подобным кризисным ситуациям."В связи с нехваткой природного газа европейские страны начинают использовать для выработки электричества более грязный уголь. Это повышает спрос на квоты и, соответственно, цены на них. Энергетическая отрасль могла бы использовать ядерное топливо в целях снижения зависимости от угля, либо власти могли бы активизировать разработки газовых месторождения в своих странах. Но европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведет к росту стоимости квот в системе торговли разрешениями", — заявили авторы.При этом под давлением зеленых активистов европейские политики допустили множество фактов вмешательства в стоимость квот, делая их дороже ради увеличения инвестиций в экологию, что привело к искусственному дефициту. Это спровоцировало еще больший рост цен на энергетику, заложив в стоимость скрытый налог на квоты.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220821/dush-1811107294.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

европа

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, матеуш моравецкий, европа, россия, москва, экология