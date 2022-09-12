https://ria.ru/20220912/vybory-1816240731.html

ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов

ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов - РИА Новости, 12.09.2022

ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов

На выборах в Москве подвели итоги, замещены 1416 мандатов, в Люблино пройдёт жеребьёвка между двумя кандидатами, ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:17

2022-09-12T15:17

2022-09-12T15:34

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москва

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мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На выборах в Москве подвели итоги, замещены 1416 мандатов, в Люблино пройдёт жеребьёвка между двумя кандидатами, ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов, Мой район - 134, КПРФ - 42 мандата, самовыдвиженцы - 26, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Она отметила, что результаты подведены в 124 муниципальных образованиях, в Люблино двое кандидатов набрали одинаковое число голосов, там предстоит жеребьёвка."Как распределились 1416 мандатов: "Единая Россия" - 1160 мандатов, "Мой район" - 134, КПРФ - 42, "Справедливая Россия" - 20, "Новые люди" - 20, ЛДПР - 11, "Яблоко" - 3, и "Коммунисты России" - один",- озвучила Кириллова.Как ранее сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, согласно полученным протоколам, большинство мандатов, более 1100, получают кандидаты "Единой России", остальные мандаты распределились между другими партиями, общественными объединениями и самовыдвиженцами.Итоговая явка на этих муниципальных выборах составила 33,9%.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220912/vybory-1816135330.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

политика, москва, единая россия, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022