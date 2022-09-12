Мосгоризбирком: ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.
В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.
"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.
После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.
После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.
Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.
Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.
Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.
Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.
Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.
После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.
Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.
Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.
Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.