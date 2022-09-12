https://ria.ru/20220912/vybory-1816095927.html
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области
Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:21
2022-09-12T09:21
2022-09-12T09:21
политика
пензенская область
единая россия
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте избиркома региона.В единственном оставшемся округе побеждает депутат заксобрания области предыдущего созыва от ЛДПР Александр Васильев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы.По данным избиркома области, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" по партийным спискам не преодолевают пятипроцентный барьер.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Всего на депутатские мандаты претендовали 412 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцы.Голосование проходило с 9-го по 11 сентября.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Пензенская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области
ЕР победила на 17 из 18 одномандатных округов на выборах в заксобрание Пензенской области
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте избиркома региона.
В единственном оставшемся округе побеждает депутат заксобрания области предыдущего созыва от ЛДПР
Александр Васильев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы.
По данным избиркома области, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" по партийным спискам не преодолевают пятипроцентный барьер.
В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Всего на депутатские мандаты претендовали 412 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцы.
Голосование проходило с 9-го по 11 сентября.
Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия
" - по одному.