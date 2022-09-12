https://ria.ru/20220912/vybory-1816095927.html

ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области

ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022

ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области

Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:21

2022-09-12T09:21

2022-09-12T09:21

политика

пензенская область

единая россия

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте избиркома региона.В единственном оставшемся округе побеждает депутат заксобрания области предыдущего созыва от ЛДПР Александр Васильев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы.По данным избиркома области, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" по партийным спискам не преодолевают пятипроцентный барьер.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Всего на депутатские мандаты претендовали 412 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцы.Голосование проходило с 9-го по 11 сентября.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

пензенская область

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Влада Копылова

политика, пензенская область, единая россия, единый день голосования — 2022