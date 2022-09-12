Рейтинг@Mail.ru
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/vybory-1816095927.html
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области
Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:21
2022-09-12T09:21
политика
пензенская область
единая россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816023238_0:361:2048:1513_1920x0_80_0_0_16fa0a47a042a78e30a2cfcfc1473e6c.jpg
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте избиркома региона.В единственном оставшемся округе побеждает депутат заксобрания области предыдущего созыва от ЛДПР Александр Васильев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы.По данным избиркома области, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" по партийным спискам не преодолевают пятипроцентный барьер.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Всего на депутатские мандаты претендовали 412 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцы.Голосование проходило с 9-го по 11 сентября.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816023238_0:322:2048:1858_1920x0_80_0_0_25853a2a8d7ad9f4d9b66cdafb1f40f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, пензенская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Пензенская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
09:21 12.09.2022
 
ЕР победила на 17 одномандатных округах на выборах в Пензенской области

ЕР победила на 17 из 18 одномандатных округов на выборах в заксобрание Пензенской области

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" побеждают в 17 из 18 одномандатных округов Пензенской области на выборах депутатов регионального законодательного собрания после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте избиркома региона.
В единственном оставшемся округе побеждает депутат заксобрания области предыдущего созыва от ЛДПР Александр Васильев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы.
По данным избиркома области, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" по партийным спискам не преодолевают пятипроцентный барьер.
В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Всего на депутатские мандаты претендовали 412 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцы.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
Голосование проходило с 9-го по 11 сентября.
Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.
 
ПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала