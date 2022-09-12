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ЕР выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2022
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ЕР выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области
ЕР выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области
Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, после обработки 100% протоколов побеждают на довыборах в депутаты Законодательного собрания... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:47
2022-09-12T06:47
политика
новосибирская область
единая россия
единый день голосования в россии
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, после обработки 100% протоколов побеждают на довыборах в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по двум округам, сообщила в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо.С 9 по 11 сентября жители четырех районов (Барабинского, Здвинского, Колыванского и Чулымского) Новосибирской области избирали двух депутатов в Законодательное собрание региона. Итоговая явка по одномандатному округу №4 составила 39,97%, по округу № 10 – 26,27%."По предварительным результатам выборов, на избирательном округе №4, где голосование проводилось по восьми кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Виталий Новоселов – 8727 голосов, что составило 49,75%. На избирательном округе №10, где голосование проводилось по шести кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Биль – 6353 голоса, что составило 50,59%", - сказала Благо на оперативном совещании в облправительстве.По оценке главы облизбиркома, в целом, выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты.Необходимость довыборов депутатов заксобрания седьмого созыва по двум одномандатным избирательным округам возникла в связи с тем, что в апреле 2022 года депутат от округа №4 (Здвинского и Барабинский районы) Валентин Сичкарев лишился мандата из-за уголовного дела о мошенничестве, а депутат от округа №10 (Колыванский и Чулымский районы) Олег Иванинский сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму РФ.
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политика, новосибирская область, единая россия, единый день голосования в россии
Политика, Новосибирская область, Единая Россия, Единый день голосования в России
06:47 12.09.2022
 
ЕР выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области

"Единая Россия" выиграла довыборы двух депутатов заксобрания Новосибирской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ
В информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, после обработки 100% протоколов побеждают на довыборах в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по двум округам, сообщила в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо.
С 9 по 11 сентября жители четырех районов (Барабинского, Здвинского, Колыванского и Чулымского) Новосибирской области избирали двух депутатов в Законодательное собрание региона. Итоговая явка по одномандатному округу №4 составила 39,97%, по округу № 10 – 26,27%.
"По предварительным результатам выборов, на избирательном округе №4, где голосование проводилось по восьми кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Виталий Новоселов – 8727 голосов, что составило 49,75%. На избирательном округе №10, где голосование проводилось по шести кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Биль – 6353 голоса, что составило 50,59%", - сказала Благо на оперативном совещании в облправительстве.
По оценке главы облизбиркома, в целом, выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты.
Необходимость довыборов депутатов заксобрания седьмого созыва по двум одномандатным избирательным округам возникла в связи с тем, что в апреле 2022 года депутат от округа №4 (Здвинского и Барабинский районы) Валентин Сичкарев лишился мандата из-за уголовного дела о мошенничестве, а депутат от округа №10 (Колыванский и Чулымский районы) Олег Иванинский сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму РФ.
Итоги выборов глав регионов России
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ПолитикаНовосибирская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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