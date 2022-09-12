https://ria.ru/20220912/vstrecha-1816095739.html

Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ

Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022

Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:20

2022-09-12T09:20

2022-09-12T09:20

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским."Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров", - сообщило издание Hurriyet.Также сообщается, что одним из главных пунктов повестки на предстоящей личной встрече лидеров Турции и РФ будет функционирование "зернового коридора"."После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", - уточнило издание.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган