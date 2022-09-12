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Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
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Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ
Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:20
2022-09-12T09:20
в мире
турция
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским."Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров", - сообщило издание Hurriyet.Также сообщается, что одним из главных пунктов повестки на предстоящей личной встрече лидеров Турции и РФ будет функционирование "зернового коридора"."После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", - уточнило издание.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html
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в мире, турция, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
09:20 12.09.2022
 
Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, пишут СМИ

Hurriyet: Эрдоган вновь предложит Путину организовать его встречу с Зеленским

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским.
"Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров", - сообщило издание Hurriyet.
Также сообщается, что одним из главных пунктов повестки на предстоящей личной встрече лидеров Турции и РФ будет функционирование "зернового коридора".
"После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", - уточнило издание.
Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:03
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
 
В миреТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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