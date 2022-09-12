https://ria.ru/20220912/ukraina-1816327103.html

В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину

В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 12.09.2022

В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину

США продолжат снабжать Украину "необходимым для успеха на поле боя", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

карин жан-пьер

владимир путин

дмитрий медведев

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США продолжат снабжать Украину "необходимым для успеха на поле боя", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Очевидно, что они упорно сражаются, чтобы защитить свою страну и вернуть территории. И, опять же, мы намерены продолжать поддерживать их тем, что необходимо для успеха на поле боя", - сказала она на брифинге.Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.Жан-Пьер также заявила, что причиной того, что значительная часть Украины осталась без электричества и чистой воды, являются российские авиаудары по объектам "критической инфраструктуры". Доказательств этому утверждению она не предоставила.В воскресенье Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. В понедельник власти Харькова заявляли об отключении света и остановке водоснабжения в городе.

https://ria.ru/20220912/pomosch-1816174655.html

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816111671.html

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в мире, карин жан-пьер, владимир путин, дмитрий медведев, сша, украина, россия