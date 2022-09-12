https://ria.ru/20220912/turizm-1816085286.html

В США выяснили, чем россияне заменили поездки за границу, и удивились

В США выяснили, чем россияне заменили поездки за границу, и удивились - РИА Новости, 12.09.2022

В США выяснили, чем россияне заменили поездки за границу, и удивились

Западные санкции поспособствовали развитию внутреннего туризма в России, пишет американское издание The Christian Science Monitor. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:52

2022-09-12T06:52

2022-09-12T10:33

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Западные санкции поспособствовали развитию внутреннего туризма в России, пишет американское издание The Christian Science Monitor.Россияне, говорится в публикации, открывают для себя ранее не изведанные уголки собственной страны.Туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно на традиционных направлениях, таких как речные круизы по Волге и санатории на песчаных пляжах Черного моря в Сочи и Краснодаре.На "диком тихоокеанском побережье" расположена Камчатка, полуостров размером с Калифорнию, с девственными лесами, вулканами и огромными медведями. В самом сердце Сибири — Байкал, глубочайшее в мире озеро, которое монгольский военный правитель Чингисхан объявил священным, пишет автор статьи.Еще один новый популярный регион — европейская часть Арктики, где жаждущие приключений могут полюбоваться северным сиянием или прокатиться на атомном ледоколе.Балтийский эксклав России — бывший немецкий Кенигсберг — может похвастаться прусской архитектурой и многокилометровыми пляжами Балтийского моря.Туризм развивается, поскольку вопреки шести месяцам жестких санкций, рубль сейчас силен, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно.Если бы вам пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире Россия — не такой уж плохой выбор, резюмирует издание.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Президент России Владимир Путин, говоря об ответе на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.Ранее стало известно, что россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей.Осенний этап продажи туров по стране с возвратом в 20 процентов от стоимости стартовал 25 августа, он распространяется на путешествия с 1 октября по 25 декабря. Участие в программе принимают поездки от трех ночей. Оплатить путевку или отель нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220907/doguzova-1815153987.html

https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html

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владимир путин, россия, туризм, новости - туризм, евросоюз, черное море, сочи