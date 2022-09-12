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Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде - РИА Новости, 12.09.2022
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Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде
Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде - РИА Новости, 12.09.2022
Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде
Согласно некоторым исследованиям, цинк способствует укреплению иммунитета. Стоит ли принимать его, как витамин С, для профилактики и лечения простуд, объяснил в РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:13
2022-09-12T02:13
общество
алексей хухрев
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Согласно некоторым исследованиям, цинк способствует укреплению иммунитета. Стоит ли принимать его, как витамин С, для профилактики и лечения простуд, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.В некоторых протоколах лечения коронавирусной инфекции упоминался цинк, сказал Хухрев. Как показали научные исследования, этот микроэлемент "с определенной долей математической вероятности" стимулирует иммунную систему, отметил он. Однако при приеме препаратов, в состав которых входит цинк, нужно не забывать об их влиянии на метаболизм меди, добавил врач.Пациентам с дефицитом меди в организме цинк противопоказан, продолжил он."Людям, у которых есть доказанный дефицит меди, или тем, у кого есть доказанная непереносимость цинка, он противопоказан", – уточнил Хухрев.Принимать цинк для профилактики сезонных вирусных инфекций лучше после консультации с врачом, чтобы специалист взвесил все риски, уверен он. По мнению Алексея Хухрева, эффективность цинка как средства от простуды доказана пока недостаточно убедительно.Терапевт советует ограничиваться употреблением обычных витаминно-минеральных комплексов, содержащих цинк."Достаточно его принимать в составе комплексных витаминов в период простудных заболеваний. Я бы ограничился приемом не более месяца", – порекомендовал Хухрев.На привычный витамин С тоже не стоит полагаться слишком сильно, это вещество и цинк оказывают одинаковое воздействие на иммунитет, считает врач."Влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка – это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит", – такое мнение высказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
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общество, алексей хухрев, здоровье - общество
Общество, Алексей Хухрев, Здоровье - Общество
02:13 12.09.2022
 
Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде

Врач Хухрев посоветовал принимать цинк в сезон простуд только в составе витаминов

CC0 / Editor182 / Таблетки цинка
Таблетки цинка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
CC0 / Editor182 /
Таблетки цинка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Согласно некоторым исследованиям, цинк способствует укреплению иммунитета. Стоит ли принимать его, как витамин С, для профилактики и лечения простуд, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.
В некоторых протоколах лечения коронавирусной инфекции упоминался цинк, сказал Хухрев. Как показали научные исследования, этот микроэлемент "с определенной долей математической вероятности" стимулирует иммунную систему, отметил он. Однако при приеме препаратов, в состав которых входит цинк, нужно не забывать об их влиянии на метаболизм меди, добавил врач.
"Есть одно большое "но". Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди – это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь – участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже", – предупредил Хухрев.
Пациентам с дефицитом меди в организме цинк противопоказан, продолжил он.
"Людям, у которых есть доказанный дефицит меди, или тем, у кого есть доказанная непереносимость цинка, он противопоказан", – уточнил Хухрев.
Принимать цинк для профилактики сезонных вирусных инфекций лучше после консультации с врачом, чтобы специалист взвесил все риски, уверен он. По мнению Алексея Хухрева, эффективность цинка как средства от простуды доказана пока недостаточно убедительно.
Терапевт советует ограничиваться употреблением обычных витаминно-минеральных комплексов, содержащих цинк.
"Достаточно его принимать в составе комплексных витаминов в период простудных заболеваний. Я бы ограничился приемом не более месяца", – порекомендовал Хухрев.
На привычный витамин С тоже не стоит полагаться слишком сильно, это вещество и цинк оказывают одинаковое воздействие на иммунитет, считает врач.
"Влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка – это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит", – такое мнение высказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
Как принимать цинк - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:59
Для здоровья и красоты: как и в какой дозировке принимать цинк
 
ОбществоАлексей ХухревЗдоровье - Общество
 
 
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