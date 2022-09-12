https://ria.ru/20220912/tsink-1816076838.html

Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде

Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде - РИА Новости, 12.09.2022

Врач объяснил, стоит ли принимать цинк вместо витамина C при простуде

Согласно некоторым исследованиям, цинк способствует укреплению иммунитета. Стоит ли принимать его, как витамин С, для профилактики и лечения простуд, объяснил в РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:13

2022-09-12T02:13

2022-09-12T02:13

общество

алексей хухрев

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Согласно некоторым исследованиям, цинк способствует укреплению иммунитета. Стоит ли принимать его, как витамин С, для профилактики и лечения простуд, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.В некоторых протоколах лечения коронавирусной инфекции упоминался цинк, сказал Хухрев. Как показали научные исследования, этот микроэлемент "с определенной долей математической вероятности" стимулирует иммунную систему, отметил он. Однако при приеме препаратов, в состав которых входит цинк, нужно не забывать об их влиянии на метаболизм меди, добавил врач.Пациентам с дефицитом меди в организме цинк противопоказан, продолжил он."Людям, у которых есть доказанный дефицит меди, или тем, у кого есть доказанная непереносимость цинка, он противопоказан", – уточнил Хухрев.Принимать цинк для профилактики сезонных вирусных инфекций лучше после консультации с врачом, чтобы специалист взвесил все риски, уверен он. По мнению Алексея Хухрева, эффективность цинка как средства от простуды доказана пока недостаточно убедительно.Терапевт советует ограничиваться употреблением обычных витаминно-минеральных комплексов, содержащих цинк."Достаточно его принимать в составе комплексных витаминов в период простудных заболеваний. Я бы ограничился приемом не более месяца", – порекомендовал Хухрев.На привычный витамин С тоже не стоит полагаться слишком сильно, это вещество и цинк оказывают одинаковое воздействие на иммунитет, считает врач."Влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка – это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит", – такое мнение высказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220329/tsink-1780682397.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, алексей хухрев, здоровье - общество