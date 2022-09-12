Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816089918.html
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом
Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:30
2022-09-12T09:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816092537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_197e7101b4ac479d5357b4c33fd421af.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ.На кадрах видны корпуса сгоревших машин — внутри сложно разобрать кресла, органы управления или какие-либо другие детали.Он подчеркнул, что украинским военным не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или взять кого-либо из них в плен."Мы берем в плен военнослужащих ВСУ, проявляем смекалку, используем минно-взрывные заграждения, используем возможности боевой техники", — заключил военный.По данным Минобороны, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтоженной украинской техники на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны России опубликовало кадры с уничтоженной и захваченной техники ВСУ в ходе отражения наступления националистов на Николаево-Криворожском направлении. Среди трофейной техники бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами.
2022-09-12T08:30
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816092537_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0468997e6af9f2e74300d04facbff40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Россия
08:30 12.09.2022 (обновлено: 09:13 12.09.2022)
 
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом

Минобороны показало уничтоженную на Николаево-Криворожском направлении украинскую технику

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ.
На кадрах видны корпуса сгоревших машин — внутри сложно разобрать кресла, органы управления или какие-либо другие детали.
"Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники", — рассказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.
Он подчеркнул, что украинским военным не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или взять кого-либо из них в плен.
"Мы берем в плен военнослужащих ВСУ, проявляем смекалку, используем минно-взрывные заграждения, используем возможности боевой техники", — заключил военный.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:00
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом
По данным Минобороны, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Разрушенный дом - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они могут вернуться". Чего боятся жители ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала