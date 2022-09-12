08:30 12.09.2022 (обновлено: 09:13 12.09.2022)
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом
Минобороны показало уничтоженную на Николаево-Криворожском направлении украинскую технику
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ.
На кадрах видны корпуса сгоревших машин — внутри сложно разобрать кресла, органы управления или какие-либо другие детали.
"Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники", — рассказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.
Он подчеркнул, что украинским военным не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или взять кого-либо из них в плен.
"Мы берем в плен военнослужащих ВСУ, проявляем смекалку, используем минно-взрывные заграждения, используем возможности боевой техники", — заключил военный.
По данным Минобороны, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.