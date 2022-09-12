https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816089918.html

Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом

Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022

Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом

Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:30

2022-09-12T08:30

2022-09-12T09:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ.На кадрах видны корпуса сгоревших машин — внутри сложно разобрать кресла, органы управления или какие-либо другие детали.Он подчеркнул, что украинским военным не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или взять кого-либо из них в плен."Мы берем в плен военнослужащих ВСУ, проявляем смекалку, используем минно-взрывные заграждения, используем возможности боевой техники", — заключил военный.По данным Минобороны, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтоженной украинской техники на Николаево-Криворожском направлении Минобороны России опубликовало кадры с уничтоженной и захваченной техники ВСУ в ходе отражения наступления националистов на Николаево-Криворожском направлении. Среди трофейной техники бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами. 2022-09-12T08:30 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, россия