Турецкие СМИ раскрыли подробности инцидента с греческой береговой охраной
Milliyet: на борту турецкого судна, по которому Греция открыла огонь, были иностранцы
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Среди персонала судна, по которому греческой стороной был открыт преследующий огонь, были иностранцы, в частности граждане Азербайджана, Египта и Сомали, пострадавших нет, пишет в понедельник газета Milliyet.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует серьезного расследования инцидента. Береговая охрана Греции в свою очередь заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении.
"Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана, всего 18 человек были на борту судна, они не пострадали. В настоящее время в соответствии с указанием прокурора Чанаккале начато расследование инцидента", - пишет издание.
Один из членов персонала Ченгиз Улуч рассказал, что не получали каких-либо предупреждений с греческой стороны.
"Они (греки) подошли к нам, не предупредив ни о чем. Они открыли огонь, когда мы не остановились. Когда они увидели, что приближается турецкая береговая охрана, они сразу же покинули территорию. На этом маршруте еще никогда не было негативных инцидентов. Кроме нас, 15 членов экипажа - иностранцы. Они были немного взволнованы", - приводит издание слова Улуча.
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