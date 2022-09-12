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ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали

ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали - РИА Новости, 12.09.2022

ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали

ООН требуется 1 миллиард долларов для предотвращения голода в Сомали, заявил на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, замгенсека... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:00

2022-09-12T18:00

2022-09-12T18:00

в мире

мартин гриффитс

сомали

нью-йорк (город)

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН требуется 1 миллиард долларов для предотвращения голода в Сомали, заявил на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.По его словам, если не нарастить помощь Сомали голод появится в двух регионах страны между октябрем и декабрем 2022 года. Как указал Гриффитс, более 400000 детей живут в этих двух зонах, которые столкнутся с голодом."Гуманитарные организации мобилизуют ресурсы. Только в Сомали нам нужен миллиард долларов", - сказал Гриффитс, отметив, что организация будет просить эти средства у доноров в течение ближайших недель в Нью-Йорке.С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, на которую съедутся лидеры и министры со всего мира.Как заявил Гриффитс, "в борьбе с голодом голод побеждает в слишком многих местах".По его словам, в этом году "до 205 миллионов человек столкнутся с кризисными уровнями голода или даже хуже в 45 странах". "Более 880000 человек уже голодают или умерли от голода", - отметил он.Речь идет про такие страны, как Афганистан, Эфиопия, Сомали, Южный Судан и Йемен. "И это в 10 раз больше человек, чем пять лет назад - в 10 раз больше, чем во время кризиса 2016-2017 года", - заключил Гриффитс.

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/ekonomika-1813531891.html

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Варвара Скокшина

в мире, мартин гриффитс, сомали, нью-йорк (город), афганистан, генеральная ассамблея оон, оон