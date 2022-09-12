Рейтинг@Mail.ru
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали - РИА Новости, 12.09.2022
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали
ООН требуется 1 миллиард долларов для предотвращения голода в Сомали, заявил на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, замгенсека... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:00
2022-09-12T18:00
в мире
мартин гриффитс
сомали
нью-йорк (город)
афганистан
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/74/1559197445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2626302d764ced7a545a60aa38b4768c.jpg
ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН требуется 1 миллиард долларов для предотвращения голода в Сомали, заявил на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.По его словам, если не нарастить помощь Сомали голод появится в двух регионах страны между октябрем и декабрем 2022 года. Как указал Гриффитс, более 400000 детей живут в этих двух зонах, которые столкнутся с голодом."Гуманитарные организации мобилизуют ресурсы. Только в Сомали нам нужен миллиард долларов", - сказал Гриффитс, отметив, что организация будет просить эти средства у доноров в течение ближайших недель в Нью-Йорке.С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, на которую съедутся лидеры и министры со всего мира.Как заявил Гриффитс, "в борьбе с голодом голод побеждает в слишком многих местах".По его словам, в этом году "до 205 миллионов человек столкнутся с кризисными уровнями голода или даже хуже в 45 странах". "Более 880000 человек уже голодают или умерли от голода", - отметил он.Речь идет про такие страны, как Афганистан, Эфиопия, Сомали, Южный Судан и Йемен. "И это в 10 раз больше человек, чем пять лет назад - в 10 раз больше, чем во время кризиса 2016-2017 года", - заключил Гриффитс.
https://radiosputnik.ria.ru/20220831/ekonomika-1813531891.html
сомали
нью-йорк (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/74/1559197445_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_903a1396639a0fbc5723fa78c53bae59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мартин гриффитс, сомали, нью-йорк (город), афганистан, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Мартин Гриффитс, Сомали, Нью-Йорк (город), Афганистан, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
18:00 12.09.2022
 
ООН нужен миллиард долларов для недопущения голода в Сомали

Замгенсека ООН Гриффитс: для недопущения голода в Сомали нужен миллиард долларов

© AP Photo / Mark LennihanФлаги у здания ООН
Флаги у здания ООН - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Флаги у здания ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН требуется 1 миллиард долларов для предотвращения голода в Сомали, заявил на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
По его словам, если не нарастить помощь Сомали голод появится в двух регионах страны между октябрем и декабрем 2022 года. Как указал Гриффитс, более 400000 детей живут в этих двух зонах, которые столкнутся с голодом.
"Гуманитарные организации мобилизуют ресурсы. Только в Сомали нам нужен миллиард долларов", - сказал Гриффитс, отметив, что организация будет просить эти средства у доноров в течение ближайших недель в Нью-Йорке.
С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, на которую съедутся лидеры и министры со всего мира.
Как заявил Гриффитс, "в борьбе с голодом голод побеждает в слишком многих местах".
По его словам, в этом году "до 205 миллионов человек столкнутся с кризисными уровнями голода или даже хуже в 45 странах". "Более 880000 человек уже голодают или умерли от голода", - отметил он.
Речь идет про такие страны, как Афганистан, Эфиопия, Сомали, Южный Судан и Йемен. "И это в 10 раз больше человек, чем пять лет назад - в 10 раз больше, чем во время кризиса 2016-2017 года", - заключил Гриффитс.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 18:16Сказано в эфире
"И вдруг – смерти от голода". Что происходит с западной экономикой?
 
В миреМартин ГриффитсСомалиНью-Йорк (город)АфганистанГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала