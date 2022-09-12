https://ria.ru/20220912/sklad-1816157744.html

Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО

Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022

Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО

Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:54

2022-09-12T12:54

2022-09-12T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное в Запорожской области, а также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, запорожская область