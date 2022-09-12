Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/sklad-1816157744.html
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО
Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:54
2022-09-12T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное в Запорожской области, а также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область
12:54 12.09.2022
 
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО

Минобороны: российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в понедельник.
"В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", - говорится в документе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное в Запорожской области, а также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала