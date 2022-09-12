https://ria.ru/20220912/sklad-1816157744.html
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО
Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:54
2022-09-12T12:54
2022-09-12T12:54
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное в Запорожской области, а также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область
Российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО
Минобороны: российские силы уничтожили три украинских склада и цеха по ремонту РСЗО