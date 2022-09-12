https://ria.ru/20220912/sakhalin-1816097207.html

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине

"Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу по единому избирательному округу, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:28

2022-09-12T09:28

2022-09-12T09:28

политика

сахалинская область

единая россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу по единому избирательному округу, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.После обработки 100% бюллетеней за "Единую Россию" отдали голоса 52 359 человек, или 47,20% избирателей.Далее следуют КПРФ — 15 804 (14,25%), ЛДПР - 10 200 (9,19%), "Новые люди" - 9865 (8,89%), "Партия пенсионеров" — 7435 (6,7%), "Справедливая Россия – за правду" — 5706 (5,14%), "Коммунисты России" — 2827 (2,55%), "Российская партия свободы и справедливости" — 1620 (1,46 %) и партия "Родина" — 795 (0,72%).Представители "Единой России" также победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области, в единственном округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

сахалинская область

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Влада Копылова

политика, сахалинская область, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2022