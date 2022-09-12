https://ria.ru/20220912/sakhalin-1816097207.html
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
"Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу по единому избирательному округу, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:28
2022-09-12T09:28
2022-09-12T09:28
политика
сахалинская область
единая россия
цик рф
единый день голосования — 2022
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу по единому избирательному округу, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.После обработки 100% бюллетеней за "Единую Россию" отдали голоса 52 359 человек, или 47,20% избирателей.Далее следуют КПРФ — 15 804 (14,25%), ЛДПР - 10 200 (9,19%), "Новые люди" - 9865 (8,89%), "Партия пенсионеров" — 7435 (6,7%), "Справедливая Россия – за правду" — 5706 (5,14%), "Коммунисты России" — 2827 (2,55%), "Российская партия свободы и справедливости" — 1620 (1,46 %) и партия "Родина" — 795 (0,72%).Представители "Единой России" также победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области, в единственном округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Сахалинская область, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине с 47,20 процента голосов