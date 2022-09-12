https://ria.ru/20220912/retsessiya-1816077968.html

WP: США могут выиграть от рецессии в Европе

WP: США могут выиграть от рецессии в Европе - РИА Новости, 12.09.2022

WP: США могут выиграть от рецессии в Европе

США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, пишет газета... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:48

2022-09-12T02:48

2022-09-12T02:50

экономика

сша

европа

россия

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских экономистов и профильных чиновников.Издание цитирует неназванного представителя администрации, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США "умеренные и управляемые" последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП."Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив", - сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.Более скверный для США сценарий - отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений."Это толкнет экономику в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика не может переварить пять долларов за галлон", - цитирует издание экономиста из Moody"s Analytics Марка Занди.Министр финансов США Джанет Йеллен признала в воскресенье риски всплеска топливных цен зимой, когда Евросоюз откажется от закупок большей части российской нефти и перестанет оказывать услуги, связанные с ее транспортировкой морским путем. Исключения из санкций США и их союзники хотят сделать для партий, укладывающихся в ценовые ограничения.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

сша

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, европа, россия