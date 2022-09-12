https://ria.ru/20220912/pozhary-1816127683.html

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 12.09.2022

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

На территории Рязанской и Ивановской областей потушили все лесные пожары, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:43

2022-09-12T11:43

2022-09-12T17:14

пожары

природные пожары в россии

происшествия

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На территории Рязанской и Ивановской областей потушили все лесные пожары, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим чрезвычайной ситуации вводился в трех районах региона, а затем — в области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах.В пятницу губернатор Павел Малков отменил в области режим ЧС. По его словам, лесные пожары в регионе ликвидировали, завершалась борьба с задымлениями.

https://ria.ru/20220906/pozhar-1814816057.html

ивановская область

россия

рязанская область

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Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область