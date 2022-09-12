Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/pozhary-1816127683.html
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 12.09.2022
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары
На территории Рязанской и Ивановской областей потушили все лесные пожары, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:43
2022-09-12T17:14
пожары
природные пожары в россии
происшествия
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812260627_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_81d49fa032082247b07ae26b533e5351.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На территории Рязанской и Ивановской областей потушили все лесные пожары, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим чрезвычайной ситуации вводился в трех районах региона, а затем — в области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах.В пятницу губернатор Павел Малков отменил в области режим ЧС. По его словам, лесные пожары в регионе ликвидировали, завершалась борьба с задымлениями.
https://ria.ru/20220906/pozhar-1814816057.html
ивановская область
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812260627_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_652986aca5e670656a01fbc0e39651fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожары, природные пожары в россии, происшествия, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанская область
11:43 12.09.2022 (обновлено: 17:14 12.09.2022)
 
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

МЧС заявило о ликвидации всех лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
Пожарный вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пожарный вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На территории Рязанской и Ивановской областей потушили все лесные пожары, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в медиабанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в медиабанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим чрезвычайной ситуации вводился в трех районах региона, а затем — в области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах.
В пятницу губернатор Павел Малков отменил в области режим ЧС. По его словам, лесные пожары в регионе ликвидировали, завершалась борьба с задымлениями.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 13:22
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияИвановская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала