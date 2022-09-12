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Экс-посол Турции призвал принять меры из-за антитурецкой кампании в Киеве

Экс-посол Турции призвал принять меры из-за антитурецкой кампании в Киеве - РИА Новости, 12.09.2022

Экс-посол Турции призвал принять меры из-за антитурецкой кампании в Киеве

Посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, заявил экс-посол Тугай РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:51

2022-09-12T10:51

2022-09-12T10:51

в мире

владимир путин

украина

турция

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мид украины

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, заявил экс-посол Тугай Улучевик.Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, сообщила в понедельник газета Aydinlik. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц."Сначала этот вопрос должен быть тщательно изучен. Если этот сайт действительно является сайтом, связанным с Министерством иностранных дел Украины, наш посол в Киеве должен запросить соответствующую информацию. Параллельно следует вызвать в министерство посла Украины в Анкаре и запросить у него информацию", - приводит слова Улучевика газета Aydinlik.В свою очередь эксперт по международным отношениям, профессор Хасан Унал заявил, что Турция должна расследовать этот вопрос."Если этот сайт является сайтом Министерства иностранных дел Украины, то посол Украины в Анкаре должен быть вызван в МИД и необходимо потребовать объяснений. Посол Турции в Киеве также должен разобраться в этом. Неприемлемо прямое нападение на турецкие государственные учреждения, турецкие организации частного сектора и турецких бизнесменов. Следует принять необходимые меры и немедленно удалить эти призывы. Украина не может вмешиваться во внешнюю политику Турции. Этого нельзя допустить", - сказал эксперт.Бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция - единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией."Кроме того, в Украине происходит много позитивных событий. Она продает свое зерно при посредничестве Турции и зарабатывает деньги. В этих обстоятельствах призывы к санкциям против турецких организаций и бизнесменов - не самый умный поступок для Украины. Для Украины было бы безумием сделать такое. Украине нужна Турция", - подчеркнул он.По его словам, турецкие внешнеполитические ведомства должны провести расследование и прояснить этот вопрос."Если эти призывы соответствуют действительности, президент Эрдоган может даже позвонить президенту Украины Зеленскому и обсудить этот вопрос. Между тем, против Турции предпринимаются санкционные попытки со стороны США и ЕС. В бизнес-организации направлены письма. Оказывается определенное давление", - сказал экс-дипломат.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/razrushenie-1814988955.html

https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, турция, анкара (провинция), мид украины, евросоюз