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Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги - РИА Новости, 12.09.2022
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:44
2022-09-12T23:44
2022-09-12T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
батальон "айдар"
украина
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, соответствующее видео опубликовала Народная милиция республики.Он пояснил, что потерял сознание, а очнулся, когда его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику, где и оказали первую медицинскую помощь. По его мнению, пытками его пытались заставить воевать.
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар", украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Батальон "Айдар", Украина
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать