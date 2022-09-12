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Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги - РИА Новости, 12.09.2022
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:44
2022-09-12T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
батальон "айдар"
украина
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, соответствующее видео опубликовала Народная милиция республики.Он пояснил, что потерял сознание, а очнулся, когда его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику, где и оказали первую медицинскую помощь. По его мнению, пытками его пытались заставить воевать.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар", украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Батальон "Айдар", Украина
23:44 12.09.2022
 
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги

Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, соответствующее видео опубликовала Народная милиция республики.
"Отказался воевать, потом пришли какие-то люди в масках - то ли "Айдар", то ли кто его знает. Нас (с еще одним сослуживцем – ред.) завезли в подвал и прострелили ноги, пытали", - рассказал Белокий.
Он пояснил, что потерял сознание, а очнулся, когда его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику, где и оказали первую медицинскую помощь. По его мнению, пытками его пытались заставить воевать.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРБатальон "Айдар"Украина
 
 
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