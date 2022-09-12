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Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги

Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги - РИА Новости, 12.09.2022

Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги

Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:44

2022-09-12T23:44

2022-09-12T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

батальон "айдар"

украина

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Боец украинского националистического батальона "Айдар" Степан Белокий, оставленный сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, соответствующее видео опубликовала Народная милиция республики.Он пояснил, что потерял сознание, а очнулся, когда его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику, где и оказали первую медицинскую помощь. По его мнению, пытками его пытались заставить воевать.

луганская народная республика

украина

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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар", украина