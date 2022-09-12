Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrely-1816102524.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:58
2022-09-12T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814763868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10950423c7028999297e2edc12b18fd.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.00 по Пантелеймоновке украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Зайцево обстреляли в 9.15 и 9.20, по нему выпущено восемь снарядов такого же калибра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814763868_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_630f6941c038100e9b354f14821dd512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
09:58 12.09.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили об артиллерийском обстреле ВСУ четырех населенных пунктов в республике

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом в ДНР
Разрушенный жилой дом в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разрушенный жилой дом в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что в 9.00 по Пантелеймоновке украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Зайцево обстреляли в 9.15 и 9.20, по нему выпущено восемь снарядов такого же калибра.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Разрушенный дом - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они могут вернуться". Чего боятся жители ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала