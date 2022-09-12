https://ria.ru/20220912/obstrely-1816102524.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:58

2022-09-12T09:58

2022-09-12T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.00 по Пантелеймоновке украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Зайцево обстреляли в 9.15 и 9.20, по нему выпущено восемь снарядов такого же калибра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина