https://ria.ru/20220912/obstrely-1816102524.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:58
2022-09-12T09:58
2022-09-12T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное, Пантелеймоновка, Зайцево и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.00 по Пантелеймоновке украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Зайцево обстреляли в 9.15 и 9.20, по нему выпущено восемь снарядов такого же калибра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили об артиллерийском обстреле ВСУ четырех населенных пунктов в республике