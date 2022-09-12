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Биография Андрея Никитина - РИА Новости, 12.09.2022
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Биография Андрея Никитина
Биография Андрея Никитина - РИА Новости, 12.09.2022
Биография Андрея Никитина
Андрей Сергеевич Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:22
2022-09-12T04:22
новгородская область
андрей никитин (политик)
экономика
справки
россия
москва
единая россия
единый день голосования — 2022
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Андрей Сергеевич Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве.В 2001 году окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук (2018). C 2002 года по 2011 год работал в группе компаний "Рускомпозит", объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В ГК занимал различные руководящие должности, с 2009 года – генеральный директор управляющей компании "Рускомпозит".27 июля 2011 года был назначен на должность генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".13 февраля 2017 года указом президента РФ Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. 10 сентября 2017 года он был избран губернатором Новгородской области, получив поддержку 67,99%. 14 октября 2017 года Андрей Никитин официально вступил в должность губернатора Новгородской области. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области в сентябре 2022 года.Член Государственного совета РФ. Член Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015) и I (2020) степеней.Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2014)Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 2,355 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
новгородская область
россия
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новгородская область, андрей никитин (политик), экономика, справки, россия, москва, единая россия, единый день голосования — 2022
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Экономика, Справки, Россия, Москва, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
04:22 12.09.2022
 

Биография Андрея Никитина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин перед началом заседания президиума Государственного Совета
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин перед началом заседания президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Сергеевич Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве.
В 2001 году окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук (2018).
C 2002 года по 2011 год работал в группе компаний "Рускомпозит", объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В ГК занимал различные руководящие должности, с 2009 года – генеральный директор управляющей компании "Рускомпозит".
27 июля 2011 года был назначен на должность генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
13 февраля 2017 года указом президента РФ Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
10 сентября 2017 года он был избран губернатором Новгородской области, получив поддержку 67,99%.
14 октября 2017 года Андрей Никитин официально вступил в должность губернатора Новгородской области.
В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области в сентябре 2022 года.
Член Государственного совета РФ.
Член Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015) и I (2020) степеней.
Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2014)
Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 2,355 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)ЭкономикаСправкиРоссияМоскваЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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