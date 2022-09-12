https://ria.ru/20220912/nikitin-1816080855.html
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:22
2022-09-12T04:22
2022-09-12T04:22
политика
новгородская область
цик рф
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784735162_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_54e139958d0d23db96fa57a2fd7cd1f1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,03% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,50%.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784735162_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_8666b0edbc489726c950ad681437ba01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новгородская область, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Новгородская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области с 77,03 процента голосов