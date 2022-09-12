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Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:22
2022-09-12T04:22
политика
новгородская область
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,03% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,50%.
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политика, новгородская область, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Новгородская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
04:22 12.09.2022
 
Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области

Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области с 77,03 процента голосов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,03% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,50%.
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ПолитикаНовгородская областьЦИК РФЕдиный день голосования — 2022
 
 
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