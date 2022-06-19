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ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 19.06.2022
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ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области
ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 19.06.2022
ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области
"Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области, сообщил... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:31
2022-06-19T13:06
политика
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков."Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на должность губернатора Новгородской области", - написал он в своем Telegram- канале.В своем выступлении на конференции секретарь регионального отделения партии, действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин сказал, что для поддержки предпринимательства необходима активная работа в рамках партпроекта – это позволит решать вопросы как экономического, так и социального характера."Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять. Экономика - это основа социальной политики, основа всей нашей жизни. Нам нужно работать, двигаться вперед, вопросов очень много. Благодаря той консолидации, которая есть, мы все вопросы решим. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что на заседании Новгородской областной думы были назначены выборы губернатора региона - на 11 сентября 2022 года.В феврале действующий глава региона Андрей Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
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политика, новгородская область, андрей никитин (политик)
11:31 19.06.2022 (обновлено: 13:06 19.06.2022)
 
ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области

ЕР выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков.
"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на должность губернатора Новгородской области", - написал он в своем Telegram- канале.
В своем выступлении на конференции секретарь регионального отделения партии, действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин сказал, что для поддержки предпринимательства необходима активная работа в рамках партпроекта – это позволит решать вопросы как экономического, так и социального характера.
"Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять. Экономика - это основа социальной политики, основа всей нашей жизни. Нам нужно работать, двигаться вперед, вопросов очень много. Благодаря той консолидации, которая есть, мы все вопросы решим. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на заседании Новгородской областной думы были назначены выборы губернатора региона - на 11 сентября 2022 года.
В феврале действующий глава региона Андрей Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 11.09.2017
11 сентября 2017, 02:41
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