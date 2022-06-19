https://ria.ru/20220619/nikitin-1796536918.html

ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области

ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 19.06.2022

ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области

"Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области, сообщил... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:31

2022-06-19T11:31

2022-06-19T13:06

политика

новгородская область

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков."Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на должность губернатора Новгородской области", - написал он в своем Telegram- канале.В своем выступлении на конференции секретарь регионального отделения партии, действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин сказал, что для поддержки предпринимательства необходима активная работа в рамках партпроекта – это позволит решать вопросы как экономического, так и социального характера."Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять. Экономика - это основа социальной политики, основа всей нашей жизни. Нам нужно работать, двигаться вперед, вопросов очень много. Благодаря той консолидации, которая есть, мы все вопросы решим. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что на заседании Новгородской областной думы были назначены выборы губернатора региона - на 11 сентября 2022 года.В феврале действующий глава региона Андрей Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

https://ria.ru/20170911/1501821347.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, новгородская область, андрей никитин (политик)