https://ria.ru/20220912/neft-1816168233.html

Песков опроверг сообщения СМИ о поставках нефти Индии по более низкой цене

Песков опроверг сообщения СМИ о поставках нефти Индии по более низкой цене - РИА Новости, 12.09.2022

Песков опроверг сообщения СМИ о поставках нефти Индии по более низкой цене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что РФ якобы предложила поставлять Индии нефть по более низкой цене, если она не... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:18

2022-09-12T13:18

2022-09-12T13:53

экономика

урсула фон дер ляйен

владимир путин

индия

россия

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что РФ якобы предложила поставлять Индии нефть по более низкой цене, если она не присоединится к идее "потолка"."Нет, эта информация не соответствует действительности" - сказал Песков журналистам.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Индийская газета Business Standard утверждает со ссылкой на чиновника МИД Индии, что Россия обещала Дели поставлять нефть по более низким ценам в обмен на отказ присоединиться к предлагаемому G7 "ценовому потолку".Как заявляет газета, согласно данным должностных лиц, Россия предлагает более выгодные скидки, чем Ирак за последние два месяца. Они подчеркивают, что если Москва продолжит конкурировать с другими крупными поставщиками в предоставлении скидок, Нью-Дели продолжит закупать у нее энергоносители."Взамен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже после переговоров со всеми партнерами", - приводит издание слова чиновника из индийского МИД. По словам чиновника, из-за сложной международной ситуации и при нестабильном положении в Ираке Индии нужно создать альтернативные механизмы поставок сырой нефти.

https://ria.ru/20220911/neft-1816042906.html

https://ria.ru/20220912/neft-1816086005.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, урсула фон дер ляйен, владимир путин, индия, россия, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть