https://ria.ru/20220912/mazur-1816077049.html

Мазур победил на выборах главы Томской области

Мазур победил на выборах главы Томской области - РИА Новости, 12.09.2022

Мазур победил на выборах главы Томской области

Врио главы Томской области Владимир Мазур побеждает на выборах губернатора региона с 84,94% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в своем РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:16

2022-09-12T02:16

2022-09-12T02:26

политика

владимир мазур

томская область

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НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур побеждает на выборах губернатора региона с 84,94% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.Согласно опубликованным данным, после обработки 100% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 84,94% голосов, юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") – 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%.Мазур в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто поддержал его и тех, кто проголосовал за оппонентов."Прошедшие выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами. Мы боролись с такими серьезными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя", - написал он.Выборы губернатора в Томской области проходили в течение двух дней – 10 и 11 сентября. В регионе были открыты 765 участков для голосования. По уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 730,2 тысячи избирателей. Их явка на выборы на 18.00 местного времени составила 26,78%.Кроме выборов губернатора в регионе также прошли выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, владимир мазур, томская область