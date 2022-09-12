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Биография Владимира Мазура

Биография Владимира Мазура - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Владимира Мазура

Владимир Владимирович Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:49

2022-09-12T03:49

2022-09-12T03:49

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Владимир Владимирович Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области.Окончил профессионально-техническое училище № 33 по специальности "Газоэлектросварщик". В 1992 году окончил Томский государственный университет (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет) по специальности "Правоведение". В 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности "Государственное и муниципальное управление". Прошел обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС ("Школа губернаторов"). Кандидат политических наук (2005). В 1984-1986 годах служил в Советской Армии.В период с 1992 по 2004 год работал юристом и заместителем директора в различных предприятиях Томска, Кемерова и Москвы.В 2004-2007 годах – заместитель мэра Томска по информационной политике, председатель комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска.В 2008-2011 годах работал директором по распоряжению имуществом, первым заместителем генерального директора по производству, генеральным директором ОАО "Запсибгазпром", занимавшееся газоснабжением и жилищным строительством в Свердловской области. С 2011 года – заместитель губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования.18 октября 2012 года был избран главой администрации Тобольска (Тюменская область). 28 сентября 2015 года был избран главой Тобольска. С мая 2019 года по июнь 2020 года занимал должность заместителем, затем первого заместителя главы Калужской области.С июня 2020 года – заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике.10 мая 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Мазура кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области в сентябре 2022 года.С ноября 2012 года по май 2019 года был секретарем тобольского отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета РФ. Женат, пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, томская область, политика, россия, томск, владимир мазур, единый день голосования — 2022