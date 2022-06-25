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ЕР выдвинула Мазура кандидатом на выборах губернатора Томской области - РИА Новости, 25.06.2022
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ЕР выдвинула Мазура кандидатом на выборах губернатора Томской области
ЕР выдвинула Мазура кандидатом на выборах губернатора Томской области - РИА Новости, 25.06.2022
ЕР выдвинула Мазура кандидатом на выборах губернатора Томской области
"Единая Россия" выдвинула кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области врио губернатора Владимира Мазура, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:31
2022-06-25T09:31
политика
владимир мазур
томская область
единая россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области врио губернатора Владимира Мазура, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия выдвинула Владимира Мазура кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области", - сказано в сообщении.Врио губернатора сообщил в своем выступлении на конференции реготделения партии о начале активной работы по обновлению программы развития региона. В том числе предложения собирают на форумах "Умное лидерство" - они пройдут во всех муниципалитетах региона."В нашей с вами программе "Умное лидерство" принять участие может каждый. Форумы, встречи с людьми по обсуждению программы состоятся в каждом районе Томской области. Везде буду участвовать сам. Наша задача — не потерять ни одну стоящую идею, ни одно здравое предложение. Уверен, только так, вместе, сообща, мы сможем сформировать по-настоящему эффективную программу развития нашего региона", – приводят в сообщении слова Мазура.
https://ria.ru/20200707/1574014906.html
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политика, владимир мазур, томская область, единая россия
09:31 25.06.2022
 
ЕР выдвинула Мазура кандидатом на выборах губернатора Томской области

ЕР выдвинула врио губернатора Мазура кандидатом от партии на выборах главы Томской области

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской областиВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
Владимир Мазур. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области врио губернатора Владимира Мазура, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия выдвинула Владимира Мазура кандидатом от партии на выборах губернатора Томской области", - сказано в сообщении.
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ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора
Врио губернатора сообщил в своем выступлении на конференции реготделения партии о начале активной работы по обновлению программы развития региона. В том числе предложения собирают на форумах "Умное лидерство" - они пройдут во всех муниципалитетах региона.
"В нашей с вами программе "Умное лидерство" принять участие может каждый. Форумы, встречи с людьми по обсуждению программы состоятся в каждом районе Томской области. Везде буду участвовать сам. Наша задача — не потерять ни одну стоящую идею, ни одно здравое предложение. Уверен, только так, вместе, сообща, мы сможем сформировать по-настоящему эффективную программу развития нашего региона", – приводят в сообщении слова Мазура.
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