Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие
Лидирующий на выборах Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать.
Как написал Малков в своём Telegram-канале, после закрытия избирательных участков он посетил региональную общественную приёмную партии "Единая Россия" и встретился со своим избирательным штабом.
"Благодарен коллегам за поддержку и эффективное командное взаимодействие. Впереди у нас серьезные задачи: предстоит запустить проекты, которые обсуждали с жителями на разных площадках. От нас ждут позитивных изменений во всех сферах: в экономике, дорожном строительстве, образовании, здравоохранении, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других. Жители области оказали очень высокое доверие, необходимо его оправдать", - отметил Малков.
По данным на информационном табло в избирательной комиссии области, после обработки 99,60% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,59% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,62%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.