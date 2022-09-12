https://ria.ru/20220912/malkov-1816076121.html

Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие

Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие - РИА Новости, 12.09.2022

Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие

Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:00

2022-09-12T02:00

2022-09-12T02:00

политика

павел малков

рязанская область

россия

единый день голосования в россии

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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать.Как написал Малков в своём Telegram-канале, после закрытия избирательных участков он посетил региональную общественную приёмную партии "Единая Россия" и встретился со своим избирательным штабом.По данным на информационном табло в избирательной комиссии области, после обработки 99,60% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,59% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,62%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

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Максим Горбачев

политика, павел малков, рязанская область, россия, единый день голосования в россии