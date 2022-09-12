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Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие - РИА Новости, 12.09.2022
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Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие
Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие - РИА Новости, 12.09.2022
Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие
Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:00
2022-09-12T02:00
политика
павел малков
рязанская область
россия
единый день голосования в россии
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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать.Как написал Малков в своём Telegram-канале, после закрытия избирательных участков он посетил региональную общественную приёмную партии "Единая Россия" и встретился со своим избирательным штабом.По данным на информационном табло в избирательной комиссии области, после обработки 99,60% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,59% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,62%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.
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политика, павел малков, рязанская область, россия, единый день голосования в россии
Политика, Павел Малков, Рязанская область, Россия, Единый день голосования в России
02:00 12.09.2022
 
Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие

Лидирующий на выборах Малков заявил, что жители Рязанской области оказали высокое доверие

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Лидирующий на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что жители региона оказали высокое доверие, его необходимо оправдать.
Как написал Малков в своём Telegram-канале, после закрытия избирательных участков он посетил региональную общественную приёмную партии "Единая Россия" и встретился со своим избирательным штабом.
"Благодарен коллегам за поддержку и эффективное командное взаимодействие. Впереди у нас серьезные задачи: предстоит запустить проекты, которые обсуждали с жителями на разных площадках. От нас ждут позитивных изменений во всех сферах: в экономике, дорожном строительстве, образовании, здравоохранении, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других. Жители области оказали очень высокое доверие, необходимо его оправдать", - отметил Малков.
По данным на информационном табло в избирательной комиссии области, после обработки 99,60% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,59% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,62%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.
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ПолитикаПавел МалковРязанская областьРоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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