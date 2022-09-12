https://ria.ru/20220912/logachevka-1816330113.html

В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей

В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей - РИА Новости, 12.09.2022

В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей

Власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка Белгородской области после обстрела пограничного пункта, сообщил глава Валуйского городского... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:40

2022-09-12T19:40

2022-09-12T19:40

белгородская область

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка Белгородской области после обстрела пограничного пункта, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов в ходе прямого эфира в соцсети "Вконтакте".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что приграничный пункт в селе Логачевка был обстрелян со стороны Украины, погибла гражданка Украины, четыре человека получили ранения, есть разрушения в домовладениях."Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток", - рассказал глава округа.Он добавил, что эвакуация в Логачевке была организована грамотно. "Если какая-то угроза произойдет, обязательно, уважаемые земляки, вас оповестим и организуем эвакуацию. Сейчас для паники нет оснований" - пояснил Дыбов.По его словам, через пограничный пункт в Логачевке с территории Харьковской области проходит большое число беженцев: в воскресенье прошли около 1600 человек, максимально в день было 2500 беженцев.По данным властей Белгородской области, за трое суток с 8 по 11 сентября в пограничном пункте пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7,5 тысячи беженцев, а в Шебекино - 3,1 тысячи человек, остальные пункты также приняли людей. Всего в общей сложности в Россию вышли 13 тысяч человек. На территории региона развёрнуты 27 пунктов временного размещения беженцев. Людям оказывают всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html

https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, происшествия