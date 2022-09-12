В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей
Белгородские власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУказатель на дороге приграничного белгородского села Логачевка
Указатель на дороге приграничного белгородского села Логачевка. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка Белгородской области после обстрела пограничного пункта, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов в ходе прямого эфира в соцсети "Вконтакте".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что приграничный пункт в селе Логачевка был обстрелян со стороны Украины, погибла гражданка Украины, четыре человека получили ранения, есть разрушения в домовладениях.
"Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток", - рассказал глава округа.
Он добавил, что эвакуация в Логачевке была организована грамотно. "Если какая-то угроза произойдет, обязательно, уважаемые земляки, вас оповестим и организуем эвакуацию. Сейчас для паники нет оснований" - пояснил Дыбов.
По его словам, через пограничный пункт в Логачевке с территории Харьковской области проходит большое число беженцев: в воскресенье прошли около 1600 человек, максимально в день было 2500 беженцев.
По данным властей Белгородской области, за трое суток с 8 по 11 сентября в пограничном пункте пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7,5 тысячи беженцев, а в Шебекино - 3,1 тысячи человек, остальные пункты также приняли людей. Всего в общей сложности в Россию вышли 13 тысяч человек. На территории региона развёрнуты 27 пунктов временного размещения беженцев. Людям оказывают всю необходимую помощь.