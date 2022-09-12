В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины
Марочко: неизвестные пытаются вешать на административных зданиях в ЛНР флаги Украины
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных зданиях в республике, после чего это распространяется в интернете для психологического воздействия на жителей ЛНР, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы действительно отмечаем работу в прифронтовых и даже тыловых районах неких групп. Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа - скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом все это распространяется в сети интернет", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".
Он напомнил, как в субботу буквально вирусно начала распространяться информация о том, что украинские формирования зашли в населенный пункт Сватово, хотя это не соответствовало действительности. "Панику украинские ципсошники умеют распространять. Но люди на нашей территории к этому привыкли, а вот на недавно освобожденных - еще не привыкли к таким информационным вбросам", - резюмировал Марочко.