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В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины
В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины - РИА Новости, 12.09.2022
В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины
В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:21
2022-09-12T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных зданиях в республике, после чего это распространяется в интернете для психологического воздействия на жителей ЛНР, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы действительно отмечаем работу в прифронтовых и даже тыловых районах неких групп. Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа - скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом все это распространяется в сети интернет", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".Он напомнил, как в субботу буквально вирусно начала распространяться информация о том, что украинские формирования зашли в населенный пункт Сватово, хотя это не соответствовало действительности. "Панику украинские ципсошники умеют распространять. Но люди на нашей территории к этому привыкли, а вот на недавно освобожденных - еще не привыкли к таким информационным вбросам", - резюмировал Марочко.
https://ria.ru/20220910/lnr-1815920500.html
луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
12:21 12.09.2022
 
В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины

Марочко: неизвестные пытаются вешать на административных зданиях в ЛНР флаги Украины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных зданиях в республике, после чего это распространяется в интернете для психологического воздействия на жителей ЛНР, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы действительно отмечаем работу в прифронтовых и даже тыловых районах неких групп. Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа - скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом все это распространяется в сети интернет", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".
Он напомнил, как в субботу буквально вирусно начала распространяться информация о том, что украинские формирования зашли в населенный пункт Сватово, хотя это не соответствовало действительности. "Панику украинские ципсошники умеют распространять. Но люди на нашей территории к этому привыкли, а вот на недавно освобожденных - еще не привыкли к таким информационным вбросам", - резюмировал Марочко.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 21:47Специальная военная операция на Украине
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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