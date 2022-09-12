https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины

В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины - РИА Новости, 12.09.2022

В ЛНР рассказали о психологических атаках с вывешиванием флагов Украины

В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:21

2022-09-12T12:21

2022-09-12T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В прифронтовых и даже тыловых районах Луганской Народной Республики действуют группы людей, которые делают фотографии украинских флагов на административных зданиях в республике, после чего это распространяется в интернете для психологического воздействия на жителей ЛНР, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы действительно отмечаем работу в прифронтовых и даже тыловых районах неких групп. Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа - скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом все это распространяется в сети интернет", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".Он напомнил, как в субботу буквально вирусно начала распространяться информация о том, что украинские формирования зашли в населенный пункт Сватово, хотя это не соответствовало действительности. "Панику украинские ципсошники умеют распространять. Но люди на нашей территории к этому привыкли, а вот на недавно освобожденных - еще не привыкли к таким информационным вбросам", - резюмировал Марочко.

https://ria.ru/20220910/lnr-1815920500.html

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Кирилл Волков

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина