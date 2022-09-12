https://ria.ru/20220912/kuvayshev-1815650191.html

Биография Евгения Кувайшева

Биография Евгения Кувайшева - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Евгения Кувайшева

Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:56

2022-09-12T04:56

2022-09-12T04:56

справки

евгений куйвашев

политика

единая россия

россия

тюменская область

тюменский государственный университет

свердловская область

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Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области.В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1989 году в тресте "Сургутремстрой". Затем служил в армии. Отслужив, работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1, учился Тобольском медицинском училище, трудился в Салымском вышкомонтажном управлении АО "Юганскнефтегаз".В 1996 году, во время учебы в вузе, стал юрисконсультом муниципального унитарного предприятия "Ремонтно-эксплуатационное управление" в поселке Пойковский. С 1997 года до 2005 год работал в администрации поселка Пойковский помощником главы администрации, первым заместителем главы, а затем и главой администрации.В 2005 году – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве – заместитель главного судебного пристава Москвы.С декабря 2005 года по июль 2007 года – глава администрации города Тобольска Тюменской области.С июля 2007 года – глава администрации города Тюмени.В январе 2011 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.С сентября 2011 года – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе. 14 мая 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 24 мая 2012 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора. 29 мая депутаты законодательного собрания Свердловской области наделили Куйвашева полномочиями главы региона.17 апреля 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 10 сентября 2017 года в ходе выборов губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил поддержку 62,16% избирателей. 18 сентября 2017 года Евгений Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области в сентябре 2022 года. Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", член Высшего совета партии. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Член Государственного совета РФ. Награжден орденами Почета, Александра Невского (2019), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021). Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 6,1 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, евгений куйвашев, политика, единая россия, россия, тюменская область, тюменский государственный университет, свердловская область, единый день голосования — 2022