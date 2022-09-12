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Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 12.09.2022
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:41
2022-09-12T04:43
политика
свердловская область
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,78% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) - 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") - 6,47%.
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политика, свердловская область, единый день голосования — 2022
Политика, Свердловская область, Единый день голосования — 2022
04:41 12.09.2022 (обновлено: 04:43 12.09.2022)
 
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области

Евгений Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с 65,78 процента голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЕвгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Евгений Куйвашев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,78% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) - 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") - 6,47%.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ПолитикаСвердловская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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