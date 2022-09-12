https://ria.ru/20220912/kuyvashev-1816081140.html
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 12.09.2022
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:41
2022-09-12T04:41
2022-09-12T04:43
политика
свердловская область
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,78% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) - 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") - 6,47%.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, единый день голосования — 2022
Политика, Свердловская область, Единый день голосования — 2022
04:41 12.09.2022 (обновлено: 04:43 12.09.2022)
Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
Евгений Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с 65,78 процента голосов