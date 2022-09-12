https://ria.ru/20220912/kuyvashev-1816081140.html

Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области

Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 12.09.2022

Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:41

2022-09-12T04:41

2022-09-12T04:43

политика

свердловская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,78% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) - 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") - 6,47%.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

свердловская область

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Максим Горбачев

политика, свердловская область, единый день голосования — 2022