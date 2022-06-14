https://ria.ru/20220614/kuyvashev-1795300497.html

"Единая Россия" выдвинула Куйвашева на выборы главы Свердловской области

"Единая Россия" выдвинула Куйвашева на выборы главы Свердловской области - РИА Новости, 14.06.2022

"Единая Россия" выдвинула Куйвашева на выборы главы Свердловской области

Партия "Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области, рассказали в пресс-службе партии. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:15

2022-06-14T19:15

2022-06-14T21:47

политика

евгений куйвашев

россия

единая россия

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области, рассказали в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области", - говорится в сообщении партии.Секретарь реготделения Единой России, действующий губернатор Куйвашев отметил, что только в прошлом году в регионе построено шесть детских садов, восемь школ, две поликлиники."Мы первый регион, где открылся филиал "Сириуса" - наш проект "Золотое сечение". Только за прошлый учебный год на школьный этап олимпиад заявилось больше 300 тысяч школьников. Мы уже приступили к разработке большой региональной программы по поддержке студенчества. И с такой же инициативой выйдем на федеральный уровень. Последние несколько месяцев наши айтишники активно заменяют ушедшие из России сервисы. Наши многочисленные фонды помогают малому и среднему бизнесу. В этом сентябре мы завершим самый масштабный дорожный проект последнего десятилетия – мы замкнем ЕКАД. Цель у меня одна - людям должно быть хорошо, комфортно жить", - подчеркнул Куйвашев, которого цитирует пресс-служба.Всего 11 сентября 2022 года планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров.Пресс-служба регионального отделения партии позднее рассказала о результатах тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Свердловской области. "Всего выдано 203 бюллетеня, из них признаны действительными - 202. За (депутата свердловского парламента) Дмитрия Жукова - пять голосов, за Евгения Куйвашева - 197 голосов", - говорится в сообщении.Куйвашев занимает пост губернатора с мая 2012 года. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.

https://ria.ru/20220520/ekologiya-1789830868.html

https://ria.ru/20220428/ekaterinburg-1785902199.html

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политика, евгений куйвашев, россия, единая россия, свердловская область, владимир путин