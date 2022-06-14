19:15 14.06.2022 (обновлено: 21:47 14.06.2022)
"Единая Россия" выдвинула Куйвашева на выборы главы Свердловской области
"Единая Россия" выдвинула Куйвашева кандидатом на выборы губернатора свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области, рассказали в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области", - говорится в сообщении партии.
Секретарь реготделения Единой России, действующий губернатор Куйвашев отметил, что только в прошлом году в регионе построено шесть детских садов, восемь школ, две поликлиники.
"Мы первый регион, где открылся филиал "Сириуса" - наш проект "Золотое сечение". Только за прошлый учебный год на школьный этап олимпиад заявилось больше 300 тысяч школьников. Мы уже приступили к разработке большой региональной программы по поддержке студенчества. И с такой же инициативой выйдем на федеральный уровень. Последние несколько месяцев наши айтишники активно заменяют ушедшие из России сервисы. Наши многочисленные фонды помогают малому и среднему бизнесу. В этом сентябре мы завершим самый масштабный дорожный проект последнего десятилетия – мы замкнем ЕКАД. Цель у меня одна - людям должно быть хорошо, комфортно жить", - подчеркнул Куйвашев, которого цитирует пресс-служба.
Всего 11 сентября 2022 года планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров.
Пресс-служба регионального отделения партии позднее рассказала о результатах тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Свердловской области. "Всего выдано 203 бюллетеня, из них признаны действительными - 202. За (депутата свердловского парламента) Дмитрия Жукова - пять голосов, за Евгения Куйвашева - 197 голосов", - говорится в сообщении.
Куйвашев занимает пост губернатора с мая 2012 года. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.
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