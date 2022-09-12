https://ria.ru/20220912/krym-1816089075.html

Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года

Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года - РИА Новости, 12.09.2022

Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года

Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:15

2022-09-12T08:15

2022-09-12T08:44

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

зарина догузова

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера."Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.

https://ria.ru/20220910/monastyr-1815855696.html

республика крым

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Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, зарина догузова