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Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года - РИА Новости, 12.09.2022
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года
Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:15
2022-09-12T08:44
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
зарина догузова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера."Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым, Зарина Догузова
08:15 12.09.2022 (обновлено: 08:44 12.09.2022)
 
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года

Ростуризм: спрос на отдых в Крыму летом упал на 19 процентов относительно 2021 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка
Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.
"Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика КрымЗарина Догузова
 
 
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