https://ria.ru/20220912/krym-1816089075.html
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года - РИА Новости, 12.09.2022
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года
Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:15
2022-09-12T08:15
2022-09-12T08:44
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808698777_0:236:3219:2047_1920x0_80_0_0_9f988439a8689cae62998c5f5e114804.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера."Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.
https://ria.ru/20220910/monastyr-1815855696.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808698777_490:0:3219:2047_1920x0_80_0_0_228b4ed76e9ed58f3bf900808d46994e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым, Зарина Догузова
08:15 12.09.2022 (обновлено: 08:44 12.09.2022)
Спрос на отдых в Крыму упал на 19 процентов относительно 2021 года
Ростуризм: спрос на отдых в Крыму летом упал на 19 процентов относительно 2021 года