https://ria.ru/20220912/galich-1816261320.html

Ида Галич показала провокационное фото

Ида Галич показала провокационное фото - РИА Новости, 12.09.2022

Ида Галич показала провокационное фото

Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:35

2022-09-12T17:35

2022-09-12T17:35

шоубиз

знаменитости

блогер

ида галич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596037058_0:188:2047:1339_1920x0_80_0_0_8432bbd2207f5aab3b7491f0a199bf4d.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. Ведущая сфотографировалась в черных трусах и куртке, надетой на голое тело. Подписчики ранее интересовались в комментариях о планах Иды на увеличение груди. "Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу", — ответила Галич. Блогер известна своей любовью к выкладыванию провокационных фотографий в социальных сетях. Ида предпочитает глубокие декольте, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике и подчеркивающих изгибы тела нарядах. Галич не единственная, кто публикует в Сети откровенные фото. Недавно Деми Мур поделилась с пользователи снимком, на котором она запечатлена в розовом бикини.

https://ria.ru/20220704/saltykova-1800169458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, блогер, ида галич