https://ria.ru/20220912/galich-1816261320.html
Ида Галич показала провокационное фото
Ида Галич показала провокационное фото - РИА Новости, 12.09.2022
Ида Галич показала провокационное фото
Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:35
2022-09-12T17:35
2022-09-12T17:35
шоубиз
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блогер
ида галич
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. Ведущая сфотографировалась в черных трусах и куртке, надетой на голое тело. Подписчики ранее интересовались в комментариях о планах Иды на увеличение груди. "Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу", — ответила Галич. Блогер известна своей любовью к выкладыванию провокационных фотографий в социальных сетях. Ида предпочитает глубокие декольте, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике и подчеркивающих изгибы тела нарядах. Галич не единственная, кто публикует в Сети откровенные фото. Недавно Деми Мур поделилась с пользователи снимком, на котором она запечатлена в розовом бикини.
https://ria.ru/20220704/saltykova-1800169458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, блогер, ида галич
Шоубиз, Знаменитости, Блогер, Ида Галич
Ида Галич показала провокационное фото
Ида Галич сделала смелое селфи в куртке на голое тело
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок.
Ведущая сфотографировалась в черных трусах и куртке, надетой на голое тело.
Подписчики ранее интересовались в комментариях о планах Иды на увеличение груди.
"Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу", — ответила Галич.
Блогер известна своей любовью к выкладыванию провокационных фотографий в социальных сетях. Ида предпочитает глубокие декольте, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике и подчеркивающих изгибы тела нарядах.
Галич не единственная, кто публикует в Сети откровенные фото. Недавно Деми Мур поделилась
с пользователи снимком, на котором она запечатлена в розовом бикини.