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Ида Галич показала провокационное фото - РИА Новости, 12.09.2022
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Шоубиз
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Ида Галич показала провокационное фото
Ида Галич показала провокационное фото - РИА Новости, 12.09.2022
Ида Галич показала провокационное фото
Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:35
2022-09-12T17:35
шоубиз
знаменитости
блогер
ида галич
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок. Ведущая сфотографировалась в черных трусах и куртке, надетой на голое тело. Подписчики ранее интересовались в комментариях о планах Иды на увеличение груди. "Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу", — ответила Галич. Блогер известна своей любовью к выкладыванию провокационных фотографий в социальных сетях. Ида предпочитает глубокие декольте, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике и подчеркивающих изгибы тела нарядах. Галич не единственная, кто публикует в Сети откровенные фото. Недавно Деми Мур поделилась с пользователи снимком, на котором она запечатлена в розовом бикини.
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знаменитости, блогер, ида галич
Шоубиз, Знаменитости, Блогер, Ида Галич
17:35 12.09.2022
 
Ида Галич показала провокационное фото

Ида Галич сделала смелое селфи в куртке на голое тело

© АГН "Москва" / Александр АвиловИда Галич
Ида Галич - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ида Галич похвасталась подтянутой фигурой и опубликовала в социальной сети откровенный снимок.
Ведущая сфотографировалась в черных трусах и куртке, надетой на голое тело.
© Аккаунт Иды Галич в соцсетиФотография, опубликованная Идой Галич
Фотография, опубликованная Идой Галич
© Аккаунт Иды Галич в соцсети
Фотография, опубликованная Идой Галич
Подписчики ранее интересовались в комментариях о планах Иды на увеличение груди.
"Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу", — ответила Галич.
Блогер известна своей любовью к выкладыванию провокационных фотографий в социальных сетях. Ида предпочитает глубокие декольте, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике и подчеркивающих изгибы тела нарядах.
Галич не единственная, кто публикует в Сети откровенные фото. Недавно Деми Мур поделилась с пользователи снимком, на котором она запечатлена в розовом бикини.
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