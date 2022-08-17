https://ria.ru/20220817/mur-1810213620.html
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике - РИА Новости, 17.08.2022
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике
Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:18
2022-08-17T14:18
2022-08-17T14:18
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шоу-бизнес
деми мур (деметрия гайнс)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке.В комментариях Деми сделали множество комплиментов, в том числе свое мнение выразила ее дочь от Брюса Уиллиса Румер.Ранее Шэрон Стоун сфотографировалась топлес у бассейна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, деми мур (деметрия гайнс)
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Деми Мур (Деметрия Гайнс)
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике
Деми Мур восхитила поклонников и дочь Румер своей фигурой в розовом купальнике