https://ria.ru/20220817/mur-1810213620.html

Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике

Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике - РИА Новости, 17.08.2022

Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:18

2022-08-17T14:18

2022-08-17T14:18

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деми мур (деметрия гайнс)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке.В комментариях Деми сделали множество комплиментов, в том числе свое мнение выразила ее дочь от Брюса Уиллиса Румер.Ранее Шэрон Стоун сфотографировалась топлес у бассейна.

https://ria.ru/20220811/otpusk-1808883713.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, деми мур (деметрия гайнс)