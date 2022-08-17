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Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике - РИА Новости, 17.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220817/mur-1810213620.html
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике - РИА Новости, 17.08.2022
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике
Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:18
2022-08-17T14:18
шоубиз
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шоу-бизнес
деми мур (деметрия гайнс)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке.В комментариях Деми сделали множество комплиментов, в том числе свое мнение выразила ее дочь от Брюса Уиллиса Румер.Ранее Шэрон Стоун сфотографировалась топлес у бассейна.
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знаменитости, шоу-бизнес, деми мур (деметрия гайнс)
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Деми Мур (Деметрия Гайнс)
14:18 17.08.2022
 
Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой в розовом купальнике

Деми Мур восхитила поклонников и дочь Румер своей фигурой в розовом купальнике

© Фото : Demi MooreДеми Мур
Деми Мур - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Demi Moore
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фигуры 59-летней Деми Мур в ярко-розовом купальнике. Широко улыбающаяся актриса сфотографировалась на лодке.

"Впитываю лето", – позитивно написала звезда.

В комментариях Деми сделали множество комплиментов, в том числе свое мнение выразила ее дочь от Брюса Уиллиса Румер.

"Мама, ты такая горячая!" – написала Уиллис.

Ранее Шэрон Стоун сфотографировалась топлес у бассейна.
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесДеми Мур (Деметрия Гайнс)
 
 
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