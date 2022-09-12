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Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2022 - РИА Новости, 12.09.2022
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Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2022
Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2022 - РИА Новости, 12.09.2022
Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2022
Опубликована деловая программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября, сообщает... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:01
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санкт-петербург
baltic weekend
бизнес
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Опубликована деловая программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября, сообщает пресс-служба Baltic Weekend.Расширенная версия программы форума с указанием тематических блоков, спикеров и ключевых вопросов доступна на официальном сайте мероприятия.Программа отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом. В этом году ведущими темами для обсуждения стали: трансформация коммуникационного рынка, изменения в мире digital, новые вызовы для бизнеса, адаптация современных СМИ под запросы масс, влияние PR на розничных инвесторов, а также принципы построения коммуникаций на рынке Азии.Впервые в истории Baltic Weekend в рамках форума состоится церемония подписания Национального инклюзивного договора для компаний, которые признают важность предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей.Важным событием первого дня форума является дискуссия "Февральская эволюция: российский бизнес в поисках новой идентичности. Во второй день участников форума ожидает не менее содержательная дискуссия "Хвост виляет собакой: новый виток развития GR-коммуникаций", в рамках которой спикеры обсудят современные правила принятия решений игроками на поле GR.15 сентября вечером состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards, где станут известны обладатели PR-Оскара 2022 года.Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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санкт-петербург, baltic weekend, бизнес
Санкт-Петербург, Baltic Weekend, Бизнес
16:01 12.09.2022
 

Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2022

© Фото : Baltic WeekendФорум Baltic Weekend 2022
Форум Baltic Weekend 2022 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Baltic Weekend
Форум Baltic Weekend 2022
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Опубликована деловая программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября, сообщает пресс-служба Baltic Weekend.
Расширенная версия программы форума с указанием тематических блоков, спикеров и ключевых вопросов доступна на официальном сайте мероприятия.
Программа отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом. В этом году ведущими темами для обсуждения стали: трансформация коммуникационного рынка, изменения в мире digital, новые вызовы для бизнеса, адаптация современных СМИ под запросы масс, влияние PR на розничных инвесторов, а также принципы построения коммуникаций на рынке Азии.
Впервые в истории Baltic Weekend в рамках форума состоится церемония подписания Национального инклюзивного договора для компаний, которые признают важность предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей.
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 15:48
Регистрацию на форум Baltic Weekend 2022 продлили до 13 сентября
Важным событием первого дня форума является дискуссия "Февральская эволюция: российский бизнес в поисках новой идентичности. Во второй день участников форума ожидает не менее содержательная дискуссия "Хвост виляет собакой: новый виток развития GR-коммуникаций", в рамках которой спикеры обсудят современные правила принятия решений игроками на поле GR.
15 сентября вечером состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards, где станут известны обладатели PR-Оскара 2022 года.
Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.
 
Санкт-ПетербургBaltic WeekendБизнес
 
 
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