https://ria.ru/20220912/forum-1816166517.html
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре - РИА Новости, 12.09.2022
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре
Основные мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2022 пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:40
2022-09-12T13:40
2022-09-12T13:40
культура
новости культуры
ольга любимова
санкт-петербург
русский музей
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Основные мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2022 пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в этом году главной задачей форума станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны. Он "всегда был важнейшим международным пространством для диалога деятелей искусства, авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества. Сейчас важно усиливать его позиции", уточнила Любимова.В деловой программе запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Креативные индустрии и современное искусство", "Кино"."Уверена, что в этом году состоится множество интересных и важных дискуссий для нашей сферы на полях форума", — говорит министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, санкт-петербург, русский музей, государственный эрмитаж
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Санкт-Петербург, Русский музей, Государственный Эрмитаж
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится 10-12 ноября
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Основные мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2022 пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея, сообщила
министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в этом году главной задачей форума станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны. Он "всегда был важнейшим международным пространством для диалога деятелей искусства, авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества. Сейчас важно усиливать его позиции", уточнила Любимова.
В деловой программе запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Креативные индустрии и современное искусство", "Кино".
"Уверена, что в этом году состоится множество интересных и важных дискуссий для нашей сферы на полях форума", — говорит министр.