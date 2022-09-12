https://ria.ru/20220912/forum-1816166517.html

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре - РИА Новости, 12.09.2022

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится в ноябре

Основные мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2022 пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:40

2022-09-12T13:40

2022-09-12T13:40

культура

новости культуры

ольга любимова

санкт-петербург

русский музей

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Основные мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2022 пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в этом году главной задачей форума станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны. Он "всегда был важнейшим международным пространством для диалога деятелей искусства, авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества. Сейчас важно усиливать его позиции", уточнила Любимова.В деловой программе запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Креативные индустрии и современное искусство", "Кино"."Уверена, что в этом году состоится множество интересных и важных дискуссий для нашей сферы на полях форума", — говорит министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, санкт-петербург, русский музей, государственный эрмитаж