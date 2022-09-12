https://ria.ru/20220912/evraev-1816071671.html
Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области
Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022
Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов, свидетельствует... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:03
2022-09-12T01:03
2022-09-12T01:05
политика
ярославская область
единый день голосования в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Согласно данным табло, Евраев набрал 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,13%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,16%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,41%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,07%.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ярославская область, единый день голосования в россии
Политика, Ярославская область, Единый день голосования в России
01:03 12.09.2022 (обновлено: 01:05 12.09.2022)
Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области
Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области с 82,38 процента голосов