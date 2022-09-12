https://ria.ru/20220912/evraev-1816071671.html

Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области

Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022

Евраев побеждает на выборах губернатора Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов, свидетельствует... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:03

2022-09-12T01:03

2022-09-12T01:05

политика

ярославская область

единый день голосования в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Согласно данным табло, Евраев набрал 82,38% голосов по итогам обработки 97,29% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,13%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,16%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,41%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,07%.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, ярославская область, единый день голосования в россии