https://ria.ru/20220912/evraev-1816068989.html

Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области

Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022

Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев лидирует на выборах главы региона с 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов, свидетельствует... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:12

2022-09-12T00:12

2022-09-12T00:12

политика

михаил евраев

ярославская область

единый день голосования в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев лидирует на выборах главы региона с 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Согласно данным табло, Евраев набрал 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,06%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,14%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,35%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,06%.

https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816067784.html

ярославская область

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политика, михаил евраев, ярославская область, единый день голосования в россии