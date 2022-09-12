https://ria.ru/20220912/evraev-1816068989.html
Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области
Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022
Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев лидирует на выборах главы региона с 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов, свидетельствует... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:12
2022-09-12T00:12
2022-09-12T00:12
политика
михаил евраев
ярославская область
единый день голосования в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев лидирует на выборах главы региона с 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Согласно данным табло, Евраев набрал 82,62% голосов по итогам обработки 90,34% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,06%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,14%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,35%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,06%.
https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816067784.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил евраев, ярославская область, единый день голосования в россии
Политика, Михаил Евраев, Ярославская область, Единый день голосования в России
Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области
Михаил Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области с 82,62 процента