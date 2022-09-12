https://ria.ru/20220912/er-1816105207.html

В "Единой России" оценили итоги прошедших выборов

В "Единой России" оценили итоги прошедших выборов - РИА Новости, 12.09.2022

В "Единой России" оценили итоги прошедших выборов

"Единая Россия" на прошедших выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, это выше, чем на выборах в заксобрания - 79,9%, сообщил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:15

2022-09-12T10:15

2022-09-12T10:15

андрей турчак

политика

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на прошедших выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, это выше, чем на выборах в заксобрания - 79,9%, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян."В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, чуть-чуть не добрали", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что главный итог этих выборов - в том, что единороссы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат."Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на ГД мы проиграли Омск. В этом - в гордуме у "Единой России" 90% мандатов. Владивосток, Барнаул - такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы - тоже победа", - добавил секретарь Генсовета.Турчак поблагодарил за поддержку избирателей, а также кандидатов и их команды в штабах, региональные отделения.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей турчак, политика, госдума рф, единая россия