https://ria.ru/20220912/er-1816092866.html
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:57
2022-09-12T08:57
2022-09-12T08:57
политика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
единая россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024138_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_722386da49ee377e0aa8fbf9a44e64ef.jpg
УФА, 12 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента.По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия "Единая Россия" с 51,07% голосами.КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, "Справедливая Россия – за правду" - 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия "Новые люди" - 4,14%, "Партия За" - 1,17% и 0,68% набрала партия "Родина".Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024138_473:0:3202:2047_1920x0_80_0_0_be665df070083c400795817661330e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии с 51,07 процента голосов