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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:57
2022-09-12T08:57
политика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
единая россия
единый день голосования — 2022
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УФА, 12 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента.По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия "Единая Россия" с 51,07% голосами.КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, "Справедливая Россия – за правду" - 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия "Новые люди" - 4,14%, "Партия За" - 1,17% и 0,68% набрала партия "Родина".Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов.
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политика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
08:57 12.09.2022
 
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии с 51,07 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экран в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УФА, 12 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента.
По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия "Единая Россия" с 51,07% голосами.
КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, "Справедливая Россия – за правду" - 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия "Новые люди" - 4,14%, "Партия За" - 1,17% и 0,68% набрала партия "Родина".
Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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