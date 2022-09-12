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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Удмуртии

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:57

2022-09-12T08:57

2022-09-12T08:57

политика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

единая россия

единый день голосования — 2022

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УФА, 12 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента.По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия "Единая Россия" с 51,07% голосами.КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, "Справедливая Россия – за правду" - 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия "Новые люди" - 4,14%, "Партия За" - 1,17% и 0,68% набрала партия "Родина".Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, единая россия, единый день голосования — 2022