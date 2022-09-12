https://ria.ru/20220912/er-1816091497.html
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:44
2022-09-12T08:44
2022-09-12T08:44
политика
единая россия
цик рф
лдпр
единый день голосования в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790943100_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_109f8844ba796e2f4f2525ea6c7f3889.jpg
ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ.""Единая Россия" - 67,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 14,46%, КПРФ - 12,52%, партия "Родина" - 2,28%, ЛДПР - 1,58%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 98,87% протоколов.В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20220912/zaksobranie-1816081245.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790943100_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6b79fe78d851dcfecae0c8aea99fa628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии
Политика, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования в России
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии с 98,87 процента голосов