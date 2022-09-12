https://ria.ru/20220912/er-1816091497.html

ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии

ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022

ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:44

2022-09-12T08:44

2022-09-12T08:44

политика

единая россия

цик рф

лдпр

единый день голосования в россии

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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ.""Единая Россия" - 67,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 14,46%, КПРФ - 12,52%, партия "Родина" - 2,28%, ЛДПР - 1,58%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 98,87% протоколов.В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20220912/zaksobranie-1816081245.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии