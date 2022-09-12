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ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022
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ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:44
2022-09-12T08:44
политика
единая россия
цик рф
лдпр
единый день голосования в россии
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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ.""Единая Россия" - 67,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 14,46%, КПРФ - 12,52%, партия "Родина" - 2,28%, ЛДПР - 1,58%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 98,87% протоколов.В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
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политика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии
Политика, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования в России
08:44 12.09.2022
 
ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии

ЕР лидирует на выборах в парламент Северной Осетии с 98,87 процента голосов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 98,87% протоколов и набирает 67,5%, следует из данных ЦИК РФ.
""Единая Россия" - 67,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 14,46%, КПРФ - 12,52%, партия "Родина" - 2,28%, ЛДПР - 1,58%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 98,87% протоколов.
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
04:43
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области
В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
 
ПолитикаЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРЕдиный день голосования в России
 
 
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