https://ria.ru/20220912/egorov-1816079044.html

Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области

Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.09.2022

Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области

Врио главы региона Максим Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области с 84,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:11

2022-09-12T03:11

2022-09-12T03:17

политика

тамбовская область

единый день голосования в россии

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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы региона Максим Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области с 84,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.Андрей Жидков набрал 6,77%, Павел Плотников - 3,32%, Олег Морозов - 2,42% и Сергей Малинкович - 1,53%.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9 по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, тамбовская область, единый день голосования в россии