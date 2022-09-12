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Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области
Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.09.2022
Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 84,96% голосов после обработки 99,21% протоколов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:10
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политика
тамбовская область
единый день голосования в россии
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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 84,96% голосов после обработки 99,21% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области.Андрей Жидков набрал 6,77%, Павел Плотников - 3,31%, Олег Морозов - 2,41% и Сергей Малинкович - 1,54%.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
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политика, тамбовская область, единый день голосования в россии
Политика, Тамбовская область, Единый день голосования в России
02:10 12.09.2022 (обновлено: 02:13 12.09.2022)
 
Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области

Максим Егоров побеждает на выборах губернатора Тамбовской области с 84,96% голосов

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиМаксим Егоров
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Максим Егоров. Архивное фото
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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 84,96% голосов после обработки 99,21% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области.
Андрей Жидков набрал 6,77%, Павел Плотников - 3,31%, Олег Морозов - 2,41% и Сергей Малинкович - 1,54%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:36
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
 
ПолитикаТамбовская областьЕдиный день голосования в России
 
 
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