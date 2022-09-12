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Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.09.2022
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Максим Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 85,59% голосов после обработки 82,03% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:31
2022-09-12T00:31
2022-09-12T00:31
политика
тамбовская область
максим егоров
единый день голосования в россии
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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Максим Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 85,59% голосов после обработки 82,03% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.Андрей Жидков набрал 6,59%, Павел Плотников - 2,97%, Олег Морозов - 2,32% и Сергей Малинкович - 1,55%.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
https://ria.ru/20220912/tsydenov-1816069122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тамбовская область, максим егоров, единый день голосования в россии
Политика, Тамбовская область, Максим Егоров, Единый день голосования в России
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Максим Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 85,59 процента голосов